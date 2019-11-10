Жена Тищенко прокомментировала отношение к 22-летней помощнице-модели нардепа

Николай Тищенко – ресторатор и телеведущий, депутат Рады от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры – взял себе в помощницы 22-летнюю фотомодель Марьяну Михолап. 24-летняя жена депутата Алла Барановская рассказала, не ревнует мужа к помощнице.

Молодая жена Тищенко Алла Барановская призналась в интервью в "Светской жизни", что не ревнует к 22-летней помощницы-модели. О Марьяне Михолап известно, что девушка в 2018 году закончила изучать экономическую кибернетику в Киевском национальном экономическом университете, при этом писав, что "слабо видит себя в этом".

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Алла Барановская рассказала, что была знакома с Марьяной Михолап еще до того, как ее муж искал себе помощницу.

Мы поняли, что она очень хорошо подходит на эту роль. Я такая немного лукавая женщина: у меня все подружки замужем, Марьяна помолвлена ​​ – у нее серьезные отношения. Николаю всегда везет: молодая жена, а теперь молодая и красивая помощница – что ж, держимся!

– сказала 24-летняя жена Николая Тищенко.

До окончания университета помощница Николая Тищенко искала работу репетитором математики и украинского языка, а также работала моделью. Михолап также участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" (в 2017) и активно снималась в фотосессиях. Одним из последних постов Марьяны в Инстаграме стало фото на фоне Верховной Рады, под котором она пожаловалась, что ничего не успевает.