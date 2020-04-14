Жена Тома Хэнкса рассказала о симптомах коронавируса: кто из пары перенес болезнь сложнее

Голливудская чета стала первой из звезд, которые решились обнародовать свое заражения коронавирусом. Жена Тома Хэнкса Рита Уилсон решилась признаться, что значительно сложнее перенесла болезнь.

В конце марта знаменитое супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон завершили лечение от коронавирус в Австралии. За несколько недель пара вернулась в Лос-Анджелес после карантинного режима и продолжает придерживаться самоизоляции дома.

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Несмотря на то, что супруги детально информировало сторонников о ходе болезни, Рита Уилсон решила быть откровенной до конца и для CBS рассекретила симптомы COVID-19, которые им с мужем суждено было почувствовать на себе. Она отметила, что никогда раньше не чувствовала такого проявления болезни и подобной слабости. Певица выдерживала температуру почти 39 градусов и нарушение работы вкусовых и обонятельных рецепторов.

Я была очень истощенной, страдала от боли и дискомфорта, не хотела, чтобы меня трогали. Тогда началась лихорадка. Это простуда, которой я никогда раньше не знала,

– вспомнила Рита Уилсон.

Несмотря на то, что голливудская пара заразилась коронавирусом одновременно, у Тома Хэнкса симптомы были менее ощутимыми. На то время в Австралии было диагностировано лишь 130 случаев COVID-19 и супруги согласились сдать кровь в рамках исследования, чтобы помочь с разработкой вакцины.

Кроме того, Рита Уилсон вспомнила, что ей назначили препарат хлорохин, который призедент США Дональд Трамп активно пропагандирует как панацею от коронавируса. Действие лекарств до сих пор остается сомнительным, ведь они нарушают работу сердца, что может привести к внезапной сердечной смерти. "Хлорохин имел чрезвычайные побочные эффекты. Я чувствовала их сразу и у меня были головокружения. Я не могла ходить, мои мышцы были очень слабыми", – вспомнила знаменитость.

По состоянию на 14 апреля общее количество больных на коронавирус насчитывает 1 920 918 человек, число жертв пандемии достигло 119 686 пациентов. Самый высокий показатель инфицирования в США. Однако в стране объявили о спаде эпидемии.



Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 Канала