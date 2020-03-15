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Жена Тома Хэнкса во время лечения коронавируса создала плейлист "Карантинус"

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Знаменитая американская актриса Рита Уилсон, которая вместе с мужем Томом Хенксом болеют коронавирусом, создала специальный плейлист "Карантинус".

Зіркове подружжя заразилося коронавірусом в Австралії. Зараз Том та Рита ізольовані і перебувають від наглядом лікарів. Вілсон вирішила створити ексклюзивний плейлист для тих, хто перебуває на карантині. Про це вона розповіла на своїй сторінці в твіттері.

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Акторка вирішила якось розважити життя людей, які перебувають в ізоляції. Для цього вона склала спеціальний плейлист. Напередодні зірка звернулася до прихильників з проханням допомогти їй у цьому. Кожен бажаючий міг запропонувати пісню, яку хотів би додати до списку Рити. 

Я хочу скласти плейлист у Spotify для людей, які перебувають на карантині. Щось, що може стосуватися ізоляції? Можливо, ви можете надіслати якісь пісні, які я можу додати? Крім того, як ми це маємо назвати? Карантинні хори?
– написала в публікації Рита.

Збірку пісень, яка містить 32 треки та триває понад дві години, вирішили назвати "Карантинус". До неї входять, як класичні композиції, так і сучасні хіти.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Музыка Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 LifeStyle
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