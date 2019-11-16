Жена Влада Ямы сексуально станцевала перед камерой: видео

Видимо, Лилиана Яма решила показать мужу, что не только он умеет танцевать в их семье. Жена хореографа опубликовала ролик, на котором сексуально станцевала перед камерой.

​Влад и Лилиана Ямы – одна из образцовых супружеских пар в Украине. Хореограф и его избранница каждый раз демонстрируют идиллию во время публичных выходов, а в сети появляются новые кадры с их будничной жизни, которые покоряют поклонников. Однако на днях Лилиана сумела удивить подписчиков своего инстаграм-блога, опубликовав видео с сексуальным танцем.

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На обольстительных кадрах можно увидеть, как жена Влада Ямы демонстрирует горячие па с подругой Екатериной Пашининой. Стройные красавицы, одев кожаные штаны и топы, обольстительно станцевали на улицах Киева. Пока неизвестно, для какого проекта Лилиана Яма решилась на такое перевоплощение, однако в анонсе она призналась, что ей пришлось выйти из зоны комфорта.

Решила сделать себе вызов: выйти из зоны комфорта!.. Невероятный опыт, эмоции – все это теперь со мной навсегда. Цените каждое мгновение, оно бесценно,

– поделилась с поклонниками Лилиана Яма.

В то же время Екатерина Пашинина добавила, что им пришлось танцевать днем на глазах у киевлян. По ее словам, Лилиана училась танцевать без опыта и, прилагая немалые усилия, изучила всю постановку. Жена знаменитого хореографа не растерялась и не испугалась неожиданных зрителей своего выступления, что вызвало восторг у Екатерины. На постановку уже успел отреагировать муж красавицы – судья "Танцев со звездами 2019" Влад Яма.

"Кажется, кто-то стал ярче, чем я. Пойду отрабатывать румба-ход", – с юмором написал под заметкой жены хореограф.

Что известно о браке Влада Ямы?С Лилианой Влад Яма познакомился во время его отдыха в баре. Однако тогда хореограф не решился подойти к эффектной брюнетке. Уже через несколько недель Влад Яма праздновал 30-летие, где вновь увидел Лилиану. После 2 лет отношений влюбленные решили пожениться. Произошло это в 2015-м. Супруги проживают в Киеве и воспитывают единственного сына Леона.