Женатые Настя Каменских и Потап полетели в свадебное путешествие: фото

В четверг, 23 мая, певица Настя Каменских и рэпер Потап отпраздновали свою громкую свадьбу, на которую были приглашены многие представители украинского шоу-бизнеса. А уже через два дня, 25 мая, новоиспеченные муж и жена отправились в свое свадебное путешествие.

О начале медового месяца Потап и Настя объявили на своих страницах в Instagram.

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На новом снимке супруги позирует возле частного самолета с чемоданами от Louis Vuitton. Каменских для перелета надела джинсы, белую майку и кожаную куртку. Завершили образ певицы комфортные серые кроссовки.

Зато артист традиционно примерил кепку и удобную одежду. На борту влюбленные выпили по бокалу шампанского и отправились в свадебное путешествие.



Потап іи Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

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Добавим, о женитьбе Потапа и Насти Каменских стало известно утром 23 мая. Рэпер опубликовал новый видеоролик на своем YouTube-канале, в котором признался в любви своей экс-коллеге и рассказал, почему они скрывали свои отношения. Как известно, свадебная церемония состоится в ресторане за Киевом, и на него приглашено немало звездных друзей.

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