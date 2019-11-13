Жене Алека Болдуина сделали операцию после потери ребенка

Хилария Болдуин 11 ноября призналась, что во второй раз пережила выкидыш. На 4 месяце беременности ее плод умер. На следующий день она отправилась на операцию по удалению эмбриона.

Звездная мама решила рассказать о своем состоянии традиционно в социальной сети Instagram. Хилария поделилась, что сейчас приходит в себя после хирургического вмешательства и начинает путь к исцелению.

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Глаза опухшие от слез, слабая после анестезии, судороги из-за операции... Но я сделала это, и хочу, чтобы вы знали, что со мной все в порядке. Я благодарна моей семье, друзьям, врачам и медсестрам, а также всем вам, кто поддерживал меня в это трудное время. Вы не представляете, как много это значит для меня. Шаг за шагом... Теперь я начинаю путешествие к исцелению,

– говорится в заметке.

Известно, что о мертвом плоде жена Алека Болдуина узнала во время очередного приема у врача. "Я не ожидала этого, когда пошла на свое сканирования сегодня. Не знаю, что еще сказать... Я все еще в шоке, не все понимаю", – отмечала она.

Напомним, что первый выкидыш Хиларии произошел в апреле 2019 года. Тогда же она с мужем сообщали, что у ребенка мало шансов на жизнь, впрочем, боролись за успешное течение беременности. Через несколько месяцев пара вновь сообщила об ожидании ребенка. Хилария и Алек уже воспитывают четырех детей, но мечтают завести пятого.