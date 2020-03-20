24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Жених Дженнифер Лопес запустил танцевальный семейный флешмоб: видео

- Читати новину українською

Бывший бейсболист, жених голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес в тяжелое для всей планеты время запустил танцевальный флешмоб, который поможет не только объединиться, но и поднять настроение.

Сейчас всем тяжело сохранять спокойствие и не унывать. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не теряют позитива и уже успели запустить семейный флешмоб. Это замечательное предложение для родителей, которые находятся на карантине и стремятся весело и с пользой провести время с детьми. Зажигающий  ролик Алекс опубликовал на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Звезды запустили флешмоб в время карантина: Я остаюсь дома ради...

Известно, что у Лопес и Родригеса есть по двое детей от бывших отношений. Все они также приняли участие в съемках видео. Наконец на экране появилась и сама Лопес. Она танцевала в домашнем наряде, без макияжа, а волосы собрала в пучок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Все желающие могут присоединиться к флешмобу и опубликовать свои семейные видео в сети. Это хорошая альтернатива прогулке в парке, где вы можете встретить опасное и коварное заболевание – коронавирус.

Отметим, по состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы. Больше всего больных зафиксировано на Буковине. Количество смертельных случаев от коронавируса в мире превысило 10 000 человек. Всего в мире более 247 000 пидтведжених случаев, более 88 000 человек выздоровели. Людей призывают соблюдать карантин и оставаться дома.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители Родители и дети Семья Дженнифер Лопес Коронавирус Covid-19 LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:22 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
Юлія Турелик
сегодня 11:04 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз
сегодня 10:10 День счастья: 10 простых вещей, которые ежедневно приносят радость
Уляна Журба
сегодня 09:14 День весеннего равноденствия 2020: дата и точное время
Квітослава Туз
сегодня 06:00 День весеннего равноденствия 2020: ритуалы и что нельзя делать в этот день
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук