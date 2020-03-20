Жених Дженнифер Лопес запустил танцевальный семейный флешмоб: видео

Бывший бейсболист, жених голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес в тяжелое для всей планеты время запустил танцевальный флешмоб, который поможет не только объединиться, но и поднять настроение.

Сейчас всем тяжело сохранять спокойствие и не унывать. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не теряют позитива и уже успели запустить семейный флешмоб. Это замечательное предложение для родителей, которые находятся на карантине и стремятся весело и с пользой провести время с детьми. Зажигающий ролик Алекс опубликовал на своей странице в инстаграме.

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Известно, что у Лопес и Родригеса есть по двое детей от бывших отношений. Все они также приняли участие в съемках видео. Наконец на экране появилась и сама Лопес. Она танцевала в домашнем наряде, без макияжа, а волосы собрала в пучок.

Все желающие могут присоединиться к флешмобу и опубликовать свои семейные видео в сети. Это хорошая альтернатива прогулке в парке, где вы можете встретить опасное и коварное заболевание – коронавирус.

Отметим, по состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы. Больше всего больных зафиксировано на Буковине. Количество смертельных случаев от коронавируса в мире превысило 10 000 человек. Всего в мире более 247 000 пидтведжених случаев, более 88 000 человек выздоровели. Людей призывают соблюдать карантин и оставаться дома.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала