Жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили, пока он ужинал в ресторане: детали

Известный американский бейсболист Алекс Родригес стал жертвой грабителей. 44-летнего жениха Дженнифер Лопес ограбили, пока он ужинал после бейсбольного матча.

О преступлении, жертвой которого стал возлюбленный известной певицы Джей Ло, сообщает издание People. На сайте отмечается, что им об этом сообщила полиция Сан-Франциско, где, собственно, Алекс Родригес и пострадал от грабителей.

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44-летний бейсболист возвращался с матча и заехал поужинать в один из местных ресторанов. Тем временем преступники взломали дверь арендованного звездой автомобиля и похитили немало драгоценных вещей. В списке украденного оказались ювелирные изделия, фотоаппарат, ноутбук и другая электроника.

Мне обидно, что было взято несколько предметов, которые имели личный характер и были незаменимой сентиментальной ценностью. Но меня радует, что местные правоохранители имеют видео с места преступления и делают все возможное, чтобы вернуть мои вещи,

– заявил Алекс Родригес.

Также на сайте отмечается, что сумма похищенного достигала 500 тысяч долларов, однако представители бейсболиста отрицают эту информацию, утверждая, что это слишком преувеличенная цифра.