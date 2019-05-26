Женитьба Насти Каменских и Потапа: молодоженов изобразили героями "Симпсонов" – фото

Недавно знаменитый дуэт Потапа и Насти Каменских, которые долгие годы скрывали свой роман, публично признались в любви – 23 мая они поженились. В честь этого события появилось большое количество фан-артов, среди которых есть и изображение пары в эстетике мультсериала "Симпсоны".

Поклонники популярной пары изобразили Настю и Потапа в таких же свадебных нарядах, в которых они были на свадьбе в Киеве.

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Да, два новых "жителя" Спрингфилда были изображены на фоне местной церкви. Снимок опубликовала Настя Каменских в своем Instagram.



Супругов изобразили героями "Симпсонов"

Среди других фан-артов и другие мотивы, на которых изображены влюбленные.

Что известно об отношениях и свадьбе Потапа и Насти Каменских?О личной жизни супругов известно мало. Деятельность дуэта Потапа и Насти Каменских продолжалась с 2006 по 2017 год. В то время Потап находился в официальном браке с украинским продюсером Ириной Горовой (1999-2014) и имел от нее сына Андрея, которому сейчас 10 лет. Относительно Насти Каменских, то звезда пыталась всегда скрывать свои отношения, однако в последние годы начала намекать на роман с любимым человеком, которого не хотела показывать общественности. Она неоднократно публиковала в соцсетях фотографии с обручальным кольцом, появление которого не комментировала.



О браке Потапа и Насти Каменских стало известно утром 23 мая. Рэпер опубликовал новый видеоролик на своем YouTube-канале, в котором признался в любви своей экс-коллеге и рассказал, почему они скрывали свои отношения. Как известно, свадебная церемония состоится в ресторане за Киевом и на него приглашены немало звездных друзей.



Среди звездных гостей на свадьбе можно увидеть Олю Полякову, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, танцовщицу команды Насти под псевдонимом в Instagram "Henry Liya", Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова, Машу Ефросинину, Тину Кароль и других.