В начале мая девушка Илона Маска певица Граймс родила ему сына. Изобретатель подтвердил свое отцовство и публиковал многочисленные фото с новорожденным малышом, однако жениться на матери младенца не спешит. Мать основателя SpaceX Мэй Маск призналась, что отсутствие официального брака никак не вредит отношениям знаменитостей.

Отношения 48-летнего Илона Маска и 32-летней Граймс длятся более двух лет, однако влюбленные отказываются публично комментировать свой роман и не дают поводов для обсуждения в прессе совместными выходами. Однако публику интересует, решится ли основатель компании SpaceX жениться в четвертый раз. На этот вопрос попыталась ответить мать изобретателя модель и диетолог Мэй Маск для издания Women's Wear Daily.

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Судя по всему, мать Илона Маска обожает свою невестку, потому что не скрывает восхищения ею. Она признается, что канадская певица Граймс – чрезвычайно креативная, а ее космический неординарный стиль импонирует 72-летней модели. "Я восхищаюсь творческими людьми, потому что я ученый", - пояснила Мэй Маск. Из этих слов можно понять, что семья проводит достаточно времени вместе, чтобы понять особенности друг друга.

Кроме того, мать Маска обожает своего шестого внука. На днях, 30 мая, компания SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon. Малыш по имени X Æ A-12 также присутствовал на знаковом событии, к которому его звездный папа готовился долгих 18 лет.

Кажется, в отношениях Илона Маска и Граймс царит идиллия, а отсутствие официального брака никак не сказалось на их любви. Так, Мэй Маск объявилиа, что не вмешивается в личную жизнь пары и не спрашивала, планируют ли новоиспеченные родители жениться. Стоит заметить, что Граймс имеет довольно нестандартные взгляды на привычные вещи. Так, артистка признавалась, что позволит потомку выбрать пол самостоятельно и не будет предоставлять младенцу никаких гендерных признаков. Можно предположить, что мнение звезды на заключение брака также отличается от общественных убеждений.

Напомним, что дебютное публичное появление изобретателя Илона Маска и эпатажной канадской певицы состоялось в мае 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С тех пор влюбленных видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми изобретателя.