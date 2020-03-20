Женя Кот с женой в романтическом видео показали, как заниматься спортом дома во время карантина

Украинский хореограф Женя Кот любит проводить время с женой, поэтому во время карантина старается провести с ней как можно больше времени. Даже домашним фитнесом супруги решили позаниматься вместе.

Домашние тренировки, которые демонстрирует в инстаграме Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева, могут с легкостью повторить все их поклонники. Упражнения направлены на то, чтобы поддерживать хорошую физическую форму во время карантина в Украине.

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"Отмечайте своего партнера и выполняйте все с любовью", – отметил на своей странице 31-летний Кот.

Пара миловидно держалась за руки во время приседаний, делала упражнения для пресса одновременно и просто обнимала друг друга, ведь именно любовь и поддержка нужна в сегодняшнее неспокойное время.

Вместе с этим Женя Кот не забывает о главных средствах защиты во время пандемии коронавируса – мужчина приобрел защитную маску с интересным логотипом "Опасный". На фотографии хореограф позировал со своими домашними любимцами – кошками.

Добавим, что "спортивную" инициативу также поддержала и известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко. Женщина на каждый день распланировала все фитнес-упражнения в видеороликах, которые может выполнить любой в домашних условиях.