24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Женя Кот с женой в романтическом видео показали, как заниматься спортом дома во время карантина

- Читати новину українською

Украинский хореограф Женя Кот любит проводить время с женой, поэтому во время карантина старается провести с ней как можно больше времени. Даже домашним фитнесом супруги решили позаниматься вместе.

Домашние тренировки, которые демонстрирует в инстаграме Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева, могут с легкостью повторить все их поклонники. Упражнения направлены на то, чтобы поддерживать хорошую физическую форму во время карантина в Украине.

Интересно: Певица TAYANNA поразила поклонников ярким цветом волос: фото

"Отмечайте своего партнера и выполняйте все с любовью", – отметил на своей странице 31-летний Кот.

Пара миловидно держалась за руки во время приседаний, делала упражнения для пресса одновременно и просто обнимала друг друга, ведь именно любовь и поддержка нужна в сегодняшнее неспокойное время.

 

Вместе с этим Женя Кот не забывает о главных средствах защиты во время пандемии коронавируса – мужчина приобрел защитную маску с интересным логотипом "Опасный". На фотографии хореограф позировал со своими домашними любимцами – кошками.

 

Добавим, что "спортивную" инициативу также поддержала и известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко. Женщина на каждый день распланировала все фитнес-упражнения в видеороликах, которые может выполнить любой в домашних условиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

 

Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Фитнес Красота
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:22 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
Юлія Турелик
сегодня 11:04 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз
сегодня 10:10 День счастья: 10 простых вещей, которые ежедневно приносят радость
Уляна Журба
сегодня 09:14 День весеннего равноденствия 2020: дата и точное время
Квітослава Туз
сегодня 06:00 День весеннего равноденствия 2020: ритуалы и что нельзя делать в этот день
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук