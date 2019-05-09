Женщина 14 лет фотографировала самые старые в мире деревья: как они выглядят

Фотограф из Сан-Франциско Бет Мун годами путешествовала по странам, чтобы сделать снимки самых старых в мире деревьев. В фотопроекте свои отпечатки оставили удивительные деревья, которым сотни, а то и тысячи лет.

Мун рассказывает, что очарована зелеными гигантами и чувствует особую связь с ними, пишет A new kind of human.

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"Будучи крупнейшими и древнейшими живыми памятниками земли, я считаю, что деревья имеют большое значение. Особенно в то время, когда мы пытаемся найти лучшие способы найти общий язык с окружающей средой", – отметила фотограф.

Она опубликовала свои работы в книге "Древние деревья: портреты времени".



Аллея баобабов // Бет Мун



Каштан // Бет Мун



Лес Дикси //Бет Мун



"Ваше высочество" // Бет Мун



Тисовое дерево // Бет Мун



Дуб Королевы Елизаветы // Бет Мун



Ankor Passage // Бет Мун



Каштан в парке Коудри // Бет Мун



Лес Квивер // Бет Мун

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