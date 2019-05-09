Женщина 14 лет фотографировала самые старые в мире деревья: как они выглядят
Фотограф из Сан-Франциско Бет Мун годами путешествовала по странам, чтобы сделать снимки самых старых в мире деревьев. В фотопроекте свои отпечатки оставили удивительные деревья, которым сотни, а то и тысячи лет.
Мун рассказывает, что очарована зелеными гигантами и чувствует особую связь с ними, пишет A new kind of human.
Читайте также: Там, где встречаются мгновения и память: 17 фото о ритме больших городов
"Будучи крупнейшими и древнейшими живыми памятниками земли, я считаю, что деревья имеют большое значение. Особенно в то время, когда мы пытаемся найти лучшие способы найти общий язык с окружающей средой", – отметила фотограф.
Она опубликовала свои работы в книге "Древние деревья: портреты времени".
Аллея баобабов // Бет Мун
Каштан // Бет Мун
Лес Дикси //Бет Мун
"Ваше высочество" // Бет Мун
Тисовое дерево // Бет Мун
Дуб Королевы Елизаветы // Бет Мун
Ankor Passage // Бет Мун
Каштан в парке Коудри // Бет Мун
Лес Квивер // Бет Мун
Фото Бет Мун: смотрите галерею
Все фото – Beth Moon