Женщина 14 лет фотографировала самые старые в мире деревья: как они выглядят

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Драконово дерево
Драконово дерево / anewkindofhuman.com

Фотограф из Сан-Франциско Бет Мун годами путешествовала по странам, чтобы сделать снимки самых старых в мире деревьев. В фотопроекте свои отпечатки оставили удивительные деревья, которым сотни, а то и тысячи лет.

Мун рассказывает, что очарована зелеными гигантами и чувствует особую связь с ними, пишет A new kind of human.

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"Будучи крупнейшими и древнейшими живыми памятниками земли, я считаю, что деревья имеют большое значение. Особенно в то время, когда мы пытаемся найти лучшие способы найти общий язык с окружающей средой", – отметила фотограф.

Она опубликовала свои работы в книге "Древние деревья: портреты времени".


Аллея баобабов // Бет Мун


Каштан // Бет Мун


Лес Дикси //Бет Мун


"Ваше высочество" // Бет Мун


Тисовое дерево // Бет Мун


Дуб Королевы Елизаветы // Бет Мун


Ankor Passage // Бет Мун


Каштан в парке Коудри // Бет Мун


Лес Квивер // Бет Мун

Фото Бет Мун: смотрите галерею

Все фото – Beth Moon

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Путешествия
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