Женщина-бабочка: Наоми Кэмпбелл надела платье с "крыльями" для вечеринки
48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл поразила роскошным нарядом на вечеринке CR Fashion Book, которую организовали в честь издания Карин Ройтфельд.
Гостями мероприятия стали супермодели, среди которых были Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс, Шанина Шейк, Коко Роша и другие.
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Ярче всего выглядела именно Наоми Кэмпбелл, которая надела экстравагантное синее платье с драпировками и большими крыльями, которые сделали ее похожей на бабочку, от бренда Iris Van Herpen.
Завершили образ аккуратное каре и вечерний макияж с акцентом на глазах.
Наоми Кэмпбелл / Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Getty Images
Источник: LifeStyle 24
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