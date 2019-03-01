Женщина-бабочка: Наоми Кэмпбелл надела платье с "крыльями" для вечеринки

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / www.gettyimages.com

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл поразила роскошным нарядом на вечеринке CR Fashion Book, которую организовали в честь издания Карин Ройтфельд.

Гостями мероприятия стали супермодели, среди которых были Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс, Шанина Шейк, Коко Роша и другие.

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Ярче всего выглядела именно Наоми Кэмпбелл, которая надела экстравагантное синее платье с драпировками и большими крыльями, которые сделали ее похожей на бабочку, от бренда Iris Van Herpen.

Завершили образ аккуратное каре и вечерний макияж с акцентом на глазах.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Наоми Кэмпбелл
Источник: LifeStyle 24
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