"Женщина года 2018" Ариана Гранде перед церемонией Billboard снялась в гламурном фотосете

Американская исполнительница Ариана Гранде в ноябре 2018 года удостоилась звания "Женщины года" по версии популярного журнала Billboard. Престижную награду певица получит 6 декабря, поэтому накануне в сети появились стильные фото с новой съемки для издания.

Об этом сообщают на сайте глянца.

Несколько дней назад звезда музыкальной индустрии произвела настоящий "фурор" благодаря новому клипу "Thank U, Next", в котором она намекнула на прежние отношения с покойным рэпером Мак Миллером и Питом Дэвидсоном. Кроме того в течение всего года девушка выпускала эффектные треки и давала ряд благотворительных концертов. Поэтому и не удивительно, что именитое издание Billboard заметило ее стремительный и профессиональный карьерный рост.

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Ариана Гранде для Billboard / Billboard

Модная фотоистория проходила 10 ноября в студии в Лос-Анджелесе, где автором снимков стал Миллер Мобли. Для таинственной и в то же время гламурной съемки 25-летняя певица примерила несколько стильных образов от именитых брендов: Jacquemus, Alexia Ulibarri, Sergio Hudson, Vera Wang и другие. Роскошные платья, атласные комбинезоны и классические пиджаки сделали образы любимицы миллионов неповторимыми. Все наряды дополнил ее фирменный, высоко завязанный хвост волос.



Ариана Гранде для Billboard / Billboard



Ариана Гранде для Billboard / Billboard



Ариана Гранде для Billboard / Billboard



Ариана Гранде для Billboard / Billboard

Ариана Гранде для Billboard / Billboard



Ариана Гранде для Billboard / Billboard



Ариана Гранде для Billboard / Billboard

Напомним, что в 2017 году звание "Женщины года" получила молодая популярная певица Селена Гомес.