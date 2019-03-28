Женщина, которой никогда не было: интересный фотопроект об идентичности

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Фото Ани Ниеми
Фото Ани Ниеми / anjaniemiphotography.com

Норвежский фотограф Ани Ниеми в проекте "Женщина, которой никогда не было" построила целый мир вокруг вымышленного персонажа. И этим вымышленным персонажем является она сама.

В кадре сама фотограф. Однако она настаивает, что ее работы – это не автопортреты. Мол, с помощью сюжетов, очень напоминающих театрализованное действо, она интерпретирует жизнь исполнительницы, внимание к которой уже позади, пишет GUP.

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Из проекта "Женщина, которой никогда не было"

Ниеми пытается воспроизвести состояние, чувства женщины, ее поиски себя настоящей, когда реальная аудитория изменилась на невидимую.


Из проекта "Женщина, которой никогда не было"

На создание проекта художницу вдохновила фраза итальянской актрисы Элеоноры Дузе "Вне сцены меня не существует".


Из проекта "Женщина, которой никогда не было"

"Это рассказ об актрисе, которая исчезала, когда никто на нее не смотрел. Несмотря на то, что цитата почти столетняя, это так актуально. К сожалению, я думаю, что много людей имеют отношение к этому в наше время", – прокомментировала Ниеми.


Из проекта "Женщина, которой никогда не было"


Из проекта "Женщина, которой никогда не было"

Проект Ани Ниеми "Женщина, которой никогда не было": смотрите фото

 

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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости LifeStyle
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