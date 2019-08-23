"Женщина-супергерой" Бри Ларсон показала тренировку в спортзале: эффектное видео

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Бри Ларсон
Бри Ларсон / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную роль в фантастическом супергеройском фильме "Капитан Марвел" (Captain Marvel) киностудии Marvel, показала, как держит себя в форме своим поклонникам в социальных сетях.

Бри Ларсон опубликовала видео со своей тренировки на страничке в Instagram. Раньше для того, чтобы сыграть главную героиню фильма Marvel Кэрол Денверс, пилота истребителя военно-воздушных сил США, актрисе пришлось кардинально изменить стиль жизни, придерживаясь белковой диеты и регулярных тренировок с голливудским фитнес-тренером Джейсоном Уолшем.

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В интервью изданию The Interview People звезда призналась, что тренировалась в течение девяти месяцев: по два часа пять дней в неделю.

До этого я никогда ничем подобным не занималась. А тут мне очень хотелось понять, что чувствует натренированная женщина. Такая, как моя героиня. И вот прошло примерно полгода наших занятий. Как-то раз Джейсон спрашивает меня: "Так чего ты хочешь достичь в конце концов?" А я ему отвечаю: "Моя героиня способна двигать планеты. Я же хочу хотя бы сдвинуть с места машину". Я шутила. А Джейсон серьезно посмотрел на меня и коротко сказал: "Ладно",
– вспоминает Ларсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Brie (@brielarson)

 

После выхода ленты на телеэкраны Бри Ларсон получила большую популярность. На своей странице в Instagram Бри демонстрирует, что после окончания съемок продолжает заниматься своим телом в спортзале.

Среди комментаторов сказались и другие голливудские звезды, которые остались под впечатлением после просмотра короткого ролика актрисы, среди которых Риз Уизерспун и Натали Портман.

"Что это? Ты невероятная", – подчеркнула Натали Портман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Brie (@brielarson)

 

 

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Теги: Голливуд LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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