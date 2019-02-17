Женщина-супергерой Бри Ларсон покорила обложку глянца: яркие фото

Голливудская актриса Бри Ларсон, которая сыграла главную роль в фантастическом супергеройском фильме "Капитан Марвел" (Captain Marvel) киностудии Marvel, украсила обложку глянцевого журнала Hollywood Reporter.

Новые яркие снимки с фотосессии для глянца Hollywood Reporter опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Бри Ларсон не может спасти женщин, но она делает все возможное. Лауреат премии "Оскар" и заядлый активист по вопросам гендерного равенства гордится тем, что снимается в главной роли Кароль Данверс", – говорится в подписи к обложке.

Голливудская актриса позирует в винтажном платье телесного цвета, будто танцуя в воздухе.

Добавим, что мировая премьера фильма "Капитан Марвел" состоится в марте 2019 года.



Бри Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter



Бри Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter



Бри Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter



Бри Ларсон / Instagram / @hollywoodreporter