Женщина-супергерой: появился второй трейлер фильма "Капитан Марвел"

Лента Капитан Марвел" (Captain Marvel) киностудии Marvel с голливудской актрисой Бри Ларсон в главной роли завершила съемки и в сети был представлен второй официальный телевизионный трейлер фантастического супергеройского фильма.

Новый трейлер был опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers 25 декабря.

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Фильм посвящен женщине-супергерою-пилоту ВВС США Кэрол Денверс, которая из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии станет супергероем Капитаном Марвел. События фильма будут происходить еще в 90-х годах прошлого века.

Добавим, в фильме "Мстители: Война бесконечности" (2018) один из героев отправит ей последнее сообщение через пейджер, чтобы та спасла Вселенную от массового геноцида.

Кроме Бри Ларсон, в ленте снялись еще и актеры Сэмюэл Лирой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу и многие другие.

Мировая премьера фильма "Капитан Марвел" состоится в марте 2019 года.

Капитан Марвел 2019: смотреть трейлер фильма