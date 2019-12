"Женщина в окне": появился первый украинский трейлер к триллеру с Эми Адамс

Кинокомпания Disney вместе со студией 20th Century Fox, которой она завладела в 2019 году, работают над созданием триллера "Женщина в окне" (The Woman in the Window). Киносоздатели представили первый трейлер к драматической картине.

Фильм 2020 года под названием "Женщина в окне" (The Woman in the Window) станет первой экранизацией на одноименный роман 2018 года американского писателя А. Дж. Финна. Интересно: Опасный Киану Ривз: актер приступил к тренировкам перед съемками "Матрицы" и "Джона Вика" Над адаптацией сценария работает лауреат Пулитцеровской премии Трейл Леттс, а режиссером фильма выступит Джо Райт, известный такими проэктам, как "Искупление" (2007), "Гордость и предубеждение" (2005), "Анна Каренина" (2012) и другими. Главные роли достались Эми Адамс, Джулианне Мур, Уайатту Расселлу и Гэри Олдману. Как известно, премьера фильма "Женщина в окне" сначала была запланирована на октябрь 2019 года, однако создатели решили перенести ее на весну 2020. Поэтому премьера картины состоится 15 мая 2020 года. По сюжету фильма, Анни Фокс – одинокая женщина, которая развлекается во время просмотра старых картин, а также наслаждения легкими алкогольными напитками. Но среди ее увлечений есть еще одна маленькая страсть. Анни Фокс любит подглядывать за своими соседями, которые, как кажется с первого взгляда, ведут образцовую и идеальную жизнь. Однако только благодаря своему увлечению однажды она станет свидетелем события, которое полностью перевернет ее жизнь. Женщина в окне: трейлер на украинском смотреть онлайн​ Женщина в окне: трейлер смотреть онлайн