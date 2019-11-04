Женщина-змея: Тина Кунаки поразила сексапильным костюмом на Хэллоуин – фото

Хэллоуин-2019, который отмечался в ночь с 31 октября на 1 ноября, уже прошел, но звезды до сих пор делятся с поклонниками своими образами для костюмированных вечеринок. Так, молодая жена французского актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, для жуткого праздника перевоплотилась в змею.

На своей странице в Инстаграме 22-летняя знаменитость показала фото эффектного "аутфита". Тина Кунаки отпраздновала Хэллоуин со своей подругой, дизайнером Аминой Муадди. Читайте также: В красном мини: 22-летняя Тина Кунаки поразила стильным образом в Париже Красавицы вдвоем подготовили анималистические образы. Жена Касселя превратилась в женщину-змею, а Амина – в обольстительного леопарда. Кунаки примерила эффектный комбинезон с питоновым принтом. Стилисты сделали модели оригинальный макияж с эффектом змеиной чешуи на лице и с крупныими стрелками на глазах. Девушка также примерила желтые линзы, которые сделали look еще более мистическим. Автором макияжа стал Гарольд Джеймс, который сотрудничает с Тиной уже не впервые.

Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Тина Кунаки и дизайнер Амина Муадди / Instagram / @tinakunakey

Тина Кунаки и дизайнер Амина Муадди / Instagram / @aminamuaddi