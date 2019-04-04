Женщины подали в суд на студию Disney за того, что им платили меньше, чем мужчинам: детали

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На компанию Didney подали в суд
На компанию Didney подали в суд / Фото из открытых источников

На знаменитую американскую киностудию Walt Disney подали в суд. Женщины, которым платили меньше, чем мужчинам, решили подать иск против компании, в которой работали. Верховный суд Лос-Анджелеса рассмотрит претензии, суть которых заключается в гендерном неравенстве.

О неожиданном поступке бывших работниц одной из самых популярных кинокомпаний современности сообщает The New York Times. В источнике говорится, что иск в Верховный суд Лос-Анджелеса подала юридическая компания Andrus Anderson ( "Андрус Андерсон") от имени ЛеРонды Рассмусен, которая работала в компании более 11 лет, и Карен Мур.

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Они требуют вернуть разницу, которую получили во время работы, льготы, а также сверхурочную компенсацию за моральный ущерб. Фирма Andrus Anderson, которая борется за равную оплату женщин и мужчин с компаниями Intel и Farmers Insurance, сразу же согласились представлять интересы ЛеРонды Рассмус и Карен Мур.

Женщины устали от того, что к ним относятся как к дешевой рабочей силе. Мы надеемся, что этот иск прольет свет на дискриминацию в оплате труда, которой Disney подвергает своих трудолюбивых сотрудниц,
– отметила представительница юридической компании Andrus Anderson.

Однако в кинокомпании Disney такие обвинения не подтверждают, более того, утверждают, что иск является бесполезным и они будут защищаться.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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