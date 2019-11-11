Женщины секс-символа "Титаника": с какими звездами крутил романы Леонардо Ди Каприо

Сегодня, 11 ноября, свой день рождения празднует актер, получивший мировую известность благодаря культовому фильму "Титаник". С тех пор все женщины, которые влюбились в актера, пристально за ним следили, пока он следил за своим очередным романом, а было их у него немало.

Первоначально Лео хотел отказаться от этой роли Джека, впрочем режиссер фильма Джеймс Кэмерон поверил в талант и способности молодого актера, и не ошибся. После выхода "Титаника" Ди Каприо получил не только сумасшедшую славу, но и статус секс-символа. В 1990-х годах его включили в список 50 самых красивых людей мира по версии журнала People.

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Свой выбор относительно красавиц Лео делает очень просто: стройная, красивая, молодая, известная модель или актриса. Ди Каприо приписывают романы более чем с 20 женщинами. Однако мы выбрали лишь тех, которые покорили сердце заядлого холостяка больше всего. В 45-летие актера рассказываем о женщинах, с которыми Лео проводил свое время.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет (1996)

Ди Каприо и Уинслет до сих пор проводят много времени вместе / Getty Images

Съемочная площадка "Титаника" в 1996 году свела вместе людей, дружбе которых может позавидовать каждый. Или, может быть, это не была дружба? СМИ активно обсуждали тесную связь Ди Каприо с Уинслет. Поговаривают, что их роман стал причиной развода актрисы с мужем. Однако впоследствии, Кейт вышла замуж за племянника английского миллиардера, а Ди Каприо был почетным гостем на свадьбе.



Кейт и Лео / Getty Images

Друзья звездных актеров рассказывают, что Лео и Кейт до сих пор созваниваются и поддерживают тесную связь. Кто знает, возможно, они эталон крепкой дружбы между мужчиной и женщиной, а, возможно, бывшие влюбленные – неизвестно. Впрочем, мы знаем наверняка, что Кейт Уинслет – главная женщина в жизни Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо и Деми Мур (1997)

Голливудские сплетники в свое время приписывали роман двум звездным актерам, которые празднуют день рождения в один день. По слухам, у них завязались любовные отношения. Пару неоднократно видели в ночных клубах и ресторанах Лос-Анджелеса. А своим друзьям Лео признался, что считает Деми самой сексуальной женщиной на свете.



Деми Мур – одна из пассий Ди Каприо / Getty Images

Хоть и официального подтверждения относительно их пары не было, папарацци замечали, как влюбленные на протяжении 5 лет делали долгие паузы в отношениях. Они то появлялись вместе, то на долгое время исчезали из поля зрения. Возможно, Лео и на этот раз разбил семью? Ведь в то время Деми Мур была еще замужем за "Крепким орешком" Брюссом Уиллисом.

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Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен (1999)

Американский актер и бразильская супермодель встречались 6 долгих лет. Их судьбоносная встреча прошла на одном из модных показов. Тогда девушка была в отношениях.



Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен / Getty Images

Красавица так полюбилась Ди Каприо, что он решил завоевать длинноногую модель, несмотря на конкуренцию. И у него все получилось. Лео и Жизель посещали баскетбольные матчи, светские мероприятия и вечеринки. Впрочем Ди Каприо ждало поражение: трижды он признавался Бундхен, однако желанного "да" он не услышал.

В своей книге Бундхен назвала Лео учителем, который показал ей, кто она такая и чего требует от жизни. Сейчас Бундхен счастлива с игроком американского футбола Томом Брэди и воспитывает двух детей.



Жизель Бундхен – бразильская супермодель / Pinterest

Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли (2005)

Израильтянка Бар Рафаэли стала единственным утешением Ди Каприо после мучительного расставания с Жизель Бундхен. Модель смогла задержать возле себя холостяка на 3 года.

Свое 36-летие Лео отправился праздновать в Израиль, тогда Бар познакомила его со своими родителями. Но красивая история любви продолжения таки не получила. Судя по всему, Ди Каприо не собирался вести любимую под венец, поэтому та ушла от него, не дождавшись признания.



Сексапильная израильтянка Бар Рафаэли / Getty Images

Впоследствии Бар вышла замуж за одного из богатейших бизнесменов Израиля, родила двух детей, и даже, ждет появления третьего ребенка.

Леонардо Ди Каприо и Блейк Лайвли (2011)

Лето 2011 года для Лео и Блейк выдалось жарким. Актеры закрутили кратковременный роман, который надолго запомнился поклонникам. Звезда сериала "Сплетница" заполонила сердце Ди Каприо.



Блейк Лайвли / Getty Images

Тогда совместные фото с известным актером пошли ей только на пользу. Карьера актрисы быстро взлетела вверх, а от очередных кавалеров не было отбоя. Поэтому вскоре звезда вышла замуж за актера Райана Рейнольдса. Сейчас супруги воспитывают троих детей.

Леонардо Ди Каприо и Тони Гаррн (2013)

Если с актрисой у Лео отношений не получилось, то он снова возвращается искать любовь с подиума. В этот раз выбор пал на Тони – звезду бельевого бренда Victoria's Secret. Для Ди Каприо немецкая модель стала четвертым "ангелом". Между влюбленными была разница в 18 лет и голливудского сердцееда эта цифра совсем не пугала. Лео отдыхал с ней на роскошных яхтах, виллах и заморских курортах, но на светские мероприятия не звал, как впрочем, и замуж.



Тони Гаррн – немецкая топ-модель / Getty Images

Леонардо Ди Каприо и Рианна (2015)

Начало их отношений было неожиданным для всех поклонников. Мулатка Рианна сильно выделялась на фоне всех предыдущих женщин ловеласа. В 2015 году в СМИ появились фото, на которых Лео страстно целует Рианну. Позже они вместе появились на одной из вечеринок в Париже, а впоследствии их заметили вдвоем на фестивале Coachella. Однако отношения певицы и актера быстро угасли. После череды светских мероприятий, их больше не видели вместе.



Рианна – американская R&B и поп-певица / Pinterest

Леонардо Ди Каприо и Камила Марроне (2017)

Познакомился с Камилой Ди Каприо в доме своего друга – Аль Пачино, к которому частенько наведывался в гости. По слухам СМИ, Ди Каприо уже сделал предложение аргентинской модели. Влюбленные часто проводят время вместе, и возможно, именно с этой пассией актер распрощается с ролью холостяка.



Камила Марроне – 22-летняя девушка Ди Каприо / Getty Images