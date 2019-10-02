Женщины семьи Кардашян-Дженнер снялись для совместной обложки глянца: эффектное фото

Собрать всех светских львиц из семейства Кардашян-Дженнер – нелегкая задача, но французскому редактору отдела моды Карин Ройтфельд это удалось. Она пригласила Ким, Хлои и Кортни Кардашян, Кайли и Кендалл Дженнер, а также их маму Крис Дженнер для совместной обложки глянца CR Fashion Book.

Первое фото знаменитых американских дев появилось на странице журнала в инстаграме, а сольные фотографии героев свежего номера они публиковали на своих аккаунтах.

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Для выпуска свежего номера была выбрана тема общественного телевидения, а также частной жизни. Поэтому, по словам Карин Ройтфельд, члены семьи Кадрашян-Дженнер отлично подошли на роли главных героев глянца. Ведь частично они также являются частью ТВ, поскольку снимаются в собственном реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Уже более десяти лет они рассказывают всему миру о своей частной жизни. В одной редакции их редко увидишь вместе, поэтому нам крупно повезло,

– отметила редактор отдела моды о новом выпуске.

Несмотря на насыщенный график, каждой представительнице прекрасного пола удалось найти время для совместной съемки. Однако рассказать об их большой семье сестры все-таки доверили их маме, 64-летней Крис Дженнер.

Я всегда на высоте, когда нужна кому-то. Ощущение, что ты нужен, придает сил. Хочу, чтобы мои дети нуждались во мне, потому что так у меня появляются цели. Я капитан этого корабля. Мой долг – убеждаться, что все в порядке,

– отметила Крис Дженнер в интервью во время съемки.

Американские светские львицы позировали перед кмерой в привычном, экстравагантном стиле. Кендалл и Крис Дженнер, а также Ким и Кортни Кардашян выбрали для себя черные наряды, а вот Кайли и Кортни предпочли ангельский, белый цвет. И, если 63-летняя Крис Дженнер предпочла элегантное платье, то ее дочери примерили сексуальные боди и пикантные декольте.



Семейство Кардашян-Дженнер для совместной обложки / Instagram / @kyliejenner