Женская сила: именитый глянец представил обложку с первыми актрисами Голливуда

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Глянец The Hollywood Reporter
Глянец The Hollywood Reporter / Фото: Кваку Алстон

Известный американский журнал The Hollywood Reporter в конце года традиционно подвел итоги и пригласил для фотосессии шестерых киноактрис. За круглым столом женщины имели возможность обсудить главные темы года.

Масштабный проект издания The Hollywood Reporter уже появился в сети, поэтому фанаты могут наслаждаться главной обложкой журнала. На ней появились Лора Дерн, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Аквафин и Люпита Нионго. Глубокий голубой фон студии с роскошными образами звезд сыграл замечательную партию на главной странице года.

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The Hollywood Reporter
Знаменитые актрисы на обложке The Hollywood Reporter / Фото: Кваку Алстон

Киноактрисы рассказали о собственном опыте в кинематографе, пообщались о месте женщины в мире, о прослушивании в гостиницах, свидетелями которых им приходилось становиться, о последствиях секс-скандала в Голливуде и женском движеним против домагательств "#MeToo" и многое другое.

Интересно: фотосессию с прошлогоднего выпуска издания The Hollywood Reporter вы можете посмотреть здесь.

Стоит напомнить, что все киноактрисы этого года были задействованы в известных проектах, которые уже вышли на экраны или ожидают премьеры. К примеру, Дженнифер Лопес стала звездой фильма "Стриптизерши", Рене Зеллвегер – "Джуди", Лора Дерн – "Большая маленькая ложь", Скарлетт Йоханссон – "Мстители: Завершение", Аквафин – "Тайны Райских склонов" и Люпита Нионго – "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение".

Фотосессия звезд для The Hollywood Reporter / Фото: Кваку Алстон

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Мода Дженнифер Лопес Скарлетт Йоханссон
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