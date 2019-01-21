Жертва бодишейминга: дизайнеры отказались одевать певицу Биби Рексу на премию "Грэмми"

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Биби Рекса
Биби Рекса / Instagram / @beberexha

Популярная американская певица албанского происхождения Биби Рекса, которая является номинантом в рубрике "Лучший новый артист" премии "Грэмми-2019", призналась, что многие дизайнеры отказались одеть ее чиз-за "большого" размера.

Об этом звезда рассказала поклонникам в коротком видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

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Биби Рекса заявила, что получила множество несправедливых отказов от дизайнеров и fashion-экспертов, к которым обращалась.

"Итак, я наконец была номинирована на "Грэмми" как "Лучший новый артист", и это самая крутая вещь в истории. Однако, как выяснилось, многие из дизайнеров не хотят одевать меня, потому что я слишком велика. Я попросила свою команду обратиться к нескольким модным fashion-экспертам, но мне отказали. Если девушки размера 6-8 очень полные, то я даже не знаю, что вам еще сказать", – призналась певица.

Бібі Рекса
Биби Рекса / Getty Images

Из-за этого знаменитость разозлилась и заявила, что из-за дискриминации она не хочет носить одежду от этих дизайнеров.

Тогда я не хочу носить платья ваших брендов! Потому что это безумие. Потому что вы утверждаете, что все женщины в мире, у которых 8-й размер и больше не красивые и они не могут носить ваши платья. Если я толстая, я не могу носить платья? Черт побери, я не хочу носить ваши чертовы наряды,
– добавила Рекса.

Бібі Рекса
Биби Рекса / Getty Images

Смотрите видеообращение певицы Биби Рексы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha)

Биби Рекса – i'm A Mess: смотрите популярный видеоклип певицы

Что такое бодишейминг?
Явление бодишейминга возникло несколько лет назад с быстрым развитием индустрии красоты и с развитием социальных сетей. Оно означает критику других людей за особенности внешности, выходящих за пределы общепринятых стандартов красоты.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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