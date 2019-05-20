Жертва "серийных изменщиков": Хлои Кардашян заявила, что готова снова выйти замуж

31 Читати новину українською
Хлои Кардашян
Хлои Кардашян / www.gettyimages.com

Знаменитая блогер и реалити-звезда Хлои Кардашян, которая накануне разошлась с отцом своего ребенка Тристаном Томпсоном после очередной измены, рассказала, что не собирается прекращать поиски идеального партнера для личной жизни и готова снова выйти замуж.

Об этом заявила Хлои в подкасте адвоката Лоры Вассер "Развод – отстой".

Читайте также: Крис Дженнер в День матери поздравила всех своих дочерей, кроме Кендалл: реакция и ответ модели

Кардашян подчеркнула, что расставание ддя нее является сложным процессом, однако она не жалеет о решении. По ее мнению, "лучше любить и потерять, чем никогда не любить".

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" призналась, что пока не планирует заводить новые отношения и ходить на свидания. Напомним, 16 февраля экс-бойфренд Тристан Томпсон отправился в ночной клуб в Лос-Анджелесе, где провел ночь с лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс. После этого Хлои решила не прощать второй раз неверность и разорвать отношения с Томсоном. Больше чем год назад в последние дни своей беременности она узнала об измене Тристана и из-за этого преждевременно родила от него дочку Тру.

Хлої Кардашян і трістан томпсон
Хлои Кардашян и Тристан Томпсон / Getty Images

Но, по словам Хлои, самым сложным периодом в жизни был развод с экс-супругом Ламаром Одомом, который также неоднократно изменял и имел проблемы с алкоголем.

После моего первого мужа я поняла, что в итоге со мной все будет в порядке. Развод с Ламаром было для меня таким тяжелым, потому что я впервые разбила себе сердце и вложила все силы в брак,
– объяснила Хлои.

Хлої Кардашян ламар одом
​Хлом Кардашян и Ламар Одом / Getty Images

blog_ava
Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы
сегодня
2466
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные разводы Хлои Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
19 мая 10:02 Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
Марта Вересюк 709
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
19 мая 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
7559
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 423
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 112
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
231
Новости
Больше новостей
Залиште відгук