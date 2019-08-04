Жертвами расстрела в Техасе могли стать известные музыканты из Blink-182

Жестокий расстрел людей произошел в американском городе Эль-Пасо, в штате Техас, в ночь на 4 августа по киевскому времени. 21-летний Патрик Крузиус пришел в популярный торговый центр Walmart и начал массово расстреливать людей. Как оказалось, среди пострадавших могла быть американская панк-рок-группа Blink-182, у которой там была запланированная встреча с поклонниками.

По словам вокалиста коллектива Марка Гоппуса о стрельбе в торговом центре они узнали во время завтрака. Артисты из группы Blink-182 как раз собирались покинуть отель, чтобы встретиться с поклонниками в Walmart. До комплекса, где проходила ярмарка, музыкантам ехать всего несколько минут, поэтому, если бы они раньше покинули отель, могли бы стать жертвами стрелка.

Читайте также: Жуткая стрельба в Техасе: опубликовали первые видео с места трагедии (18+)

Кто такие Blink-182Группа, которую создали в Калифорнии трое музыкантов – Том ДеЛонг, Скотт Рейнор и Марк Гоппус. Бешеную популярность Blink-182 получили в 1999 году, когда выпустили свою пластинку Enema of the State. Следующие пластинки тоже получали такое же признание, а треки группы попадали в престижные хит-парады. Сейчас состав коллектива изменился, однако солист Марк Гоппус и до сих пор возглавляет коллектив.

"Мы как раз закончили завтрак, когда наша охрана сообщила, что в торговом центре, к которому мы направлялись, происходит стрельба. Я видел десятки полицейских машин на автостраде и улицах Эль-Пасо, вертолеты. Мы вернулись в отель и включили новости, чтобы увидеть, что происходит", – рассказал Марк Гоппус.

В целях безопасности артисты до сих пор находятся в гостиничном номере и не покидают здание. Само заведение, где остановился группа Blink-182 перед концертом, тщательно охраняют. В то же время Маркл Гоппус утверждает, что слышал о другом нападающем, который открыл стрельбу неподалеку от торгового центра Walmart.

Мы закрыты в нашем отеле в Эль-Пасо. Только что объявили, что есть сообщения о другом активном стрелке прямо через улицу, в торговом центре Basset... В полиции опровергли это заявление. Но мы все еще находимся в отеле. Федеральные агенты дежурят у входной двери к зданию,

– сообщил Марк Гоппус.

На официальной странице группы Blink-182 в Twitter заявили, что запланированный концерт в Эль-Пасо, который должен был состояться 4 августа, отменен. Организаторы выступления пока не сообщают, каким образом будет осуществляться возврат денег за билеты.

Following today’s terrible tragedy in El Paso we are postponing our Sunday, August 4th show at the UTEP Don Haskins Arena in solidarity with the community. Please stay tuned for further updates coming soon. Sending our love to the entire community of El Paso. — blink-182 (@blink182) 4 серпня 2019 р.

Что известно о стрельбе в Техасе?

В ночь на 4 августа в американском Эль-Пасо произошла ожесточенная стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек и пострадали не менее 26. Среди пострадавших – люди в возрасте от 2 до 83 лет.

Нападавшим оказался 21-летний Патрик Крузиус, который специально приехал в город из Далласа. Парень намеренно выбрал торговый центр, расположенный вблизи американо-мексиканской границы, ведь большинство покупателей там – жители соседней страны, которые приезжают в город для шопинга. В сети мужчина заявил, что стрельбой защищает свою страну от иностранного "нашествия". Поэтому правоохранители пока не квалифицируют жуткое нападение как теракт, а расследуют преступление как умышленное убийство и, в частности, на почве ненависти.

Сейчас Патрика Крузиуса задержали полицейские. На арест парня правоохранителям понадобилась 21 минута.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) 3 серпня 2019 р.

В то же время в Эль-Пасо приходят в себя от жуткой стрельбы. Люди массово сдают кровь в ближайших медицинских центрах для спасения пострадавших. Кроме этого, на улицах города активизировались волонтеры, которые кормят доноров и дают им приют. На трагедию отреагировал Дональд Трамп, который принес соболезнования родственникам погибших и отметил, что уже переговорил с губернатором и пообещал полную поддержку со стороны федерального правительства.