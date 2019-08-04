Жертвами расстрела в Техасе могли стать известные музыканты из Blink-182
Жестокий расстрел людей произошел в американском городе Эль-Пасо, в штате Техас, в ночь на 4 августа по киевскому времени. 21-летний Патрик Крузиус пришел в популярный торговый центр Walmart и начал массово расстреливать людей. Как оказалось, среди пострадавших могла быть американская панк-рок-группа Blink-182, у которой там была запланированная встреча с поклонниками.
По словам вокалиста коллектива Марка Гоппуса о стрельбе в торговом центре они узнали во время завтрака. Артисты из группы Blink-182 как раз собирались покинуть отель, чтобы встретиться с поклонниками в Walmart. До комплекса, где проходила ярмарка, музыкантам ехать всего несколько минут, поэтому, если бы они раньше покинули отель, могли бы стать жертвами стрелка.
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Кто такие Blink-182Группа, которую создали в Калифорнии трое музыкантов – Том ДеЛонг, Скотт Рейнор и Марк Гоппус. Бешеную популярность Blink-182 получили в 1999 году, когда выпустили свою пластинку Enema of the State. Следующие пластинки тоже получали такое же признание, а треки группы попадали в престижные хит-парады. Сейчас состав коллектива изменился, однако солист Марк Гоппус и до сих пор возглавляет коллектив.
"Мы как раз закончили завтрак, когда наша охрана сообщила, что в торговом центре, к которому мы направлялись, происходит стрельба. Я видел десятки полицейских машин на автостраде и улицах Эль-Пасо, вертолеты. Мы вернулись в отель и включили новости, чтобы увидеть, что происходит", – рассказал Марк Гоппус.
В целях безопасности артисты до сих пор находятся в гостиничном номере и не покидают здание. Само заведение, где остановился группа Blink-182 перед концертом, тщательно охраняют. В то же время Маркл Гоппус утверждает, что слышал о другом нападающем, который открыл стрельбу неподалеку от торгового центра Walmart.
Мы закрыты в нашем отеле в Эль-Пасо. Только что объявили, что есть сообщения о другом активном стрелке прямо через улицу, в торговом центре Basset... В полиции опровергли это заявление. Но мы все еще находимся в отеле. Федеральные агенты дежурят у входной двери к зданию,
– сообщил Марк Гоппус.
На официальной странице группы Blink-182 в Twitter заявили, что запланированный концерт в Эль-Пасо, который должен был состояться 4 августа, отменен. Организаторы выступления пока не сообщают, каким образом будет осуществляться возврат денег за билеты.
Что известно о стрельбе в Техасе?
В ночь на 4 августа в американском Эль-Пасо произошла ожесточенная стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек и пострадали не менее 26. Среди пострадавших – люди в возрасте от 2 до 83 лет.
Нападавшим оказался 21-летний Патрик Крузиус, который специально приехал в город из Далласа. Парень намеренно выбрал торговый центр, расположенный вблизи американо-мексиканской границы, ведь большинство покупателей там – жители соседней страны, которые приезжают в город для шопинга. В сети мужчина заявил, что стрельбой защищает свою страну от иностранного "нашествия". Поэтому правоохранители пока не квалифицируют жуткое нападение как теракт, а расследуют преступление как умышленное убийство и, в частности, на почве ненависти.
Сейчас Патрика Крузиуса задержали полицейские. На арест парня правоохранителям понадобилась 21 минута.
В то же время в Эль-Пасо приходят в себя от жуткой стрельбы. Люди массово сдают кровь в ближайших медицинских центрах для спасения пострадавших. Кроме этого, на улицах города активизировались волонтеры, которые кормят доноров и дают им приют. На трагедию отреагировал Дональд Трамп, который принес соболезнования родственникам погибших и отметил, что уже переговорил с губернатором и пообещал полную поддержку со стороны федерального правительства.