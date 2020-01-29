Жертву похотливого Харви Вайнштейна обвинили во лжи: детали скандала

Судебная волокита с одиозным голливудским продюсером Харви Вайнштейном продолжается. Десятки звезд заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или изнасилования, поэтому служители Фемиды постепенно изучают все детали резонансного дела. На днях в Нью-Йорке состоялось очередное заседание, которое отметилось скандалом.

В зале суда выступила Мими Галей – одна из первых, кто решился рассказать о преступлении Харви Вайнштейна. По информации Variety, женщина не сдержала своих эмоций и во время показаний расплакалась.

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Как известно, Мими Галей была одной из инициаторов возбуждения уголовного дела против продюсера. Судьям она рассказала, что Харви Вайнштейн превратил их дружеские встречи в его квартире на Манхэттене в сексуальные домогательства. Произошло это, по словам женщины, в июле 2006 года, когда продюсер принудил ее к интиму. Мими Галей безрезультатно пыталась сопротивляться.

Он удерживал меня на кровати и занимался со мной оральным сексом. Тогда у меня были критические дни. Я чувствовала себя ужасно. Я пыталась выбраться и убежать, пока не поняла, что это бесполезно,

– рассказала в слезах Мими Галей.

На это адвокат похотливого продюсера заявил, что она врет всем и не поддерживает отношения с Харви Вайнштейном с октября 2017 года, именно с тех пор, когда это "перестало быть модно". Показания Мими Галей вызвали недоверие, поскольку юристы нашли переписку ее с Харви Вайнштейном в 2008 году через 2 года после вероятного изнасилования. В электронном письме она написала: "Прекрасно видеть вас в Каннах", что свидетельствовало о дружеских отношениях между ними. Сама Мими, которая на протяжении всего заседания не сдерживала эмоций, объяснила, что так заботилась о своей карьере.

Кроме этого, противоречия вызвали ее показания о визите Харви Вайнштейна к ее дому. По ее словам, продюсер попал в дом силой, однако следов взлома не было. Поэтому Мими Галей заявила, что он эмоционально заставил открыть дверь. От такой истории присяжные были несколько удивлены, потому что сложно было понять, что на самом деле происходило между Харви Вайнштейном и его вероятной жертвой.

Что известно о деле Харви Вайнштейна?Более 80 женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах или изнасилованиях. Среди жертв – знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд и Ума Турман. Сейчас продюсер умело избегает наказания за свои преступления, поскольку ему удалось откупиться от многих истцов. На это он уже потратил 25 миллионов долларов. Однако есть и те, кто не желает никаких денег от Вайнштейна и мечтает увидеть его за решеткой.