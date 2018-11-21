"Жил-был Дэдпул": фильм для взрослых превратился в рождественское семейное кино – трейлер
Фильм с нецензурной лексикой и сценами насилия изменился в лучшую для детей сторону. Трейлер рождественской версии фильма взорвал сеть.
Трейлер "Жил-был Дэдпул" появился на официальном YouTube-канале студии 20th Century Fox в понедельник, 19 ноября. За два дня видеоролик собрал более 13 миллионов просмотров.
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Мечты детей, которые хотели пойти в кинотеатр на плохого Дэдпула, осуществятся, ведь рождественская версия фильма доступна к просмотру с 13 лет.
В главных ролях все без изменений: Дэдпула сыграл голливудский актер Райан Рейнольдс. По сюжету фильма, он похищает Фреда Сэвэджа и читает ему сказки на ночь о своих приключениях.
Стоит добавить, с каждого проданного билета будет собрано по 1 доллару. Полученные средства пойдут в благотворительный фонд по борьбе с раком. В прокат в США фильм выйдет с 12 декабря 2018 года. Дата выхода фильма в Украине пока неизвестна.
Смотрите трейлер к фильму "Жил-был Дэдпул" (видео):