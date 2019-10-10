Жить с суперзвездой: Потап показал соблазнительную Настю Каменских на кухне– фото
Продюсер Алексей Потапенко раскрывает больше подробностей совместной жизни с украинской певицей Настей Каменских, на которой он женился в мае 2019 года.
На своей странице в Инстаграме Потап показал снимки Насти Каменских на кухне, которые сопроводил трогательной подписью.
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На новых фото певица позирует в соблазнительном кожаном платье и черном жакете у себя дома и делает селфи на телефон. Артистка выглядит ярко с идеальным макияжем и укладкой.
В комментариях Потапенко похвастался своей женой, назвав ее суперзвездой.
Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно сексуально,
– заявил мужчина.
Добавим, ранее продюсер признался, что ему нравятся откровенные фотографии, которые Настя часто публикует в социальных сетях. Потап уверен в сильной любви с Каменских. "Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая", – отметил мужчина.
Настя Каменских / Instagram / @realpotap
Настя Каменских / Instagram / @realpotap
Настя Каменских / Instagram / @realpotap