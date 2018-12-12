Жители Финляндии рекламируют фантастическое место, где "ничего нет": невероятное видео

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Финляндия
Финляндия / Instagram/ @finland

В небольшом городке Падасйоки (Padasjoki), который находится в Южной Финляндии, есть невероятной красоты место, которое поразит не многоэтажными небоскребами, или памятниками предыдущих веков, а тем, что там "нет ничего". Рекламное видео фантастического места сняли с целью заинтересовать туристов посетить его.

Рекламный видеоролик опубликовали на YouТube-канале города Падасйоки (Padasjoki). Согласно переписи 2015 года население этого пункта составляет всего три тысячи. Однако у небольшого городка есть большое преимущество, о котором жители Финляндии хотят рассказать всему миру.

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В Нью-Йорке есть все, у нас – ничего. В Париже есть памятники, у нас – ничего. У вас есть рестораны, а мы предлагаем что-то... из ничего,
– с такими словами финны рекомендуют вам посмотреть видеоролик и посетить это место.

Ролик называется Experience nothing, что в переводе на украинский означает "Почувствуй ничто". А "ничто" содержит чрезвычайные пейзажи, зажигательные рок-концерты, сауну и свежую пищу из рыбы. Также среди сильных сторон Падасйоки жители выделяют чистоту, безопасность и простоту.

К слову, стоимость ролика составила 5 тысяч долларов.

Смотреть видео о месте Финляндии, где "ничего нет" Experience nothing:

Теги: LifeStyle Путешествия Финляндия
Источник: 24 канал
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