Жители Парижа хотят ограничить доступ к наиболее популярной в Instagram улице

В Париже улица Rue Cremieux стала хитом в Instagram. Именно поэтому местные жители призывают городской совет ограничить к ней доступ на определенные часы.

Парижане хотят, чтобы городской совет предоставил ворота, которыми можно будет закрывать улицу в самые жаркие часы, пишет BBC.

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Самым горячим считают часы – по вечерам, в выходные и на рассвете, когда хороший свет привлекает людей, которые хотят сделать идеальную фотографию для Instagram.

Мы садимся поесть, а на улице собираются люди, которые фотографируют, рэперы, которые снимают видео прямо под окнами в течение двух часов, или устраивают девичники и кричат в течение часа. Честно говоря, это утомительно,

– пожаловался один из жителей улицы.

Кроме того, один местный житель запустил аккаунт в Instagram, который регистрирует всю нежелательную активность на улице.



Самая популярная улица в Instagram в Париже