Животные и люди, которые дополняют друг друга: уличные фото с необычных ракурсов

Индийский фотограф Радж Саркар может поймать очень необычный снимок в очень обычной уличной жизни. Чрезвычайная терпеливость и наблюдательность позволяют ему делать удачные эксперименты с оттенками сосуществования животных и людей.

Саркар окончил аспирантуру по специальности "компьютерные программы", но позже понял, что свою жизнь хочет посвятить другому делу. С тех пор с головой ушел в искусство фотографии. И достиг значимых успехов, пишет Cameralabs

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Фото Раджа Саркара

Он является членом союза фотографов In-street и читает лекции по фото в университетах. Художника признают и на международном уровне – он получил несколько престижных премий, а также выставляет свои работы во многих странах мира.



Фото Раджа Саркара

Мужчина объясняет, что для него стрит-фотография – это бесчисленные возможности. Его вдохновляет естественность процесса – отсутствуют постановочные кадры, полный контроль над съемкой. Адреналин буквально прыгает от того, что ты не знаешь, в какую сторону полетит в следующий миг птица. Следовательно, не знаешь наверняка, получится кадр или нет.



Фото Раджа Саркара

Также Саркар – мастер необычных ракурсов. Композиция его фотографий всегда такова, что все герои словно дополняют друг друга.



Фото Раджа Саркара



Фото Раджа Саркара

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