Животные и люди, которые дополняют друг друга: уличные фото с необычных ракурсов

77 Читати новину українською
Фото Раджа Саркара
Фото Раджа Саркара / cameralabs.org

Индийский фотограф Радж Саркар может поймать очень необычный снимок в очень обычной уличной жизни. Чрезвычайная терпеливость и наблюдательность позволяют ему делать удачные эксперименты с оттенками сосуществования животных и людей.

Саркар окончил аспирантуру по специальности "компьютерные программы", но позже понял, что свою жизнь хочет посвятить другому делу. С тех пор с головой ушел в искусство фотографии. И достиг значимых успехов, пишет Cameralabs

Читайте также: Дружба животных и людей: снимки, которые прославили африканского фотографа на весь мир


Фото Раджа Саркара

Он является членом союза фотографов In-street и читает лекции по фото в университетах. Художника признают и на международном уровне – он получил несколько престижных премий, а также выставляет свои работы во многих странах мира.


Фото Раджа Саркара

Мужчина объясняет, что для него стрит-фотография – это бесчисленные возможности. Его вдохновляет естественность процесса – отсутствуют постановочные кадры, полный контроль над съемкой. Адреналин буквально прыгает от того, что ты не знаешь, в какую сторону полетит в следующий миг птица. Следовательно, не знаешь наверняка, получится кадр или нет.


Фото Раджа Саркара

Также Саркар – мастер необычных ракурсов. Композиция его фотографий всегда такова, что все герои словно дополняют друг друга.


Фото Раджа Саркара


Фото Раджа Саркара

Работы Раджа Саркара: смотрите фото

Все фото – Raj Sarkar

blog_ava
Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
сегодня
6257
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
сегодня 13:05 Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
1922
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
1 мая 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4132
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1 мая 09:34 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
8925
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
30 апреля 17:01 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 722
Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
30 апреля 17:00 Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 536
Новости
Больше новостей
Залиште відгук