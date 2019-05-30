Жизель Бюндхен снялась в соблазнительных пляжных образах для Vogue Paris: горячие фото

Бразильская супермодель стала главной героиней нового выпуска глянца Vogue Paris, где примерила немало откровенных образов для съемки. Первые фото уже появились на сайте глянца.

Бывший "ангел" Victoria's Secret стала звездой июньско-июльского выпуска и он уже поступил в продажу как в журнальной, так и цифровой версии. Горячая фотосессия с участием известного фотографа Микаэля Янссона происходила на морском пляже, сообщает Vogue Paris.

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Жизель Бюндхен для Vogue Paris / Vogue Paris

Для обольстительных фотографий, где 38-летняя модель продемонстрировала стройную фигуру, она надела несколько купальных костюмов с трендовыми анималистическими и цветочными принтами. Не забыла она также накинуть на плечи легкие теплые кофты для вечерних сумерек или совсем обнажиться, прогуливаясь по пляжу с черным песком.

Жизель Бюндхен для Vogue Paris / Vogue Paris