Жизель Бюндхен, Жосефин Скривер, Конор Мак-Грегор и другие звезды на Super Bowl-2019: яркие фото

Традиционно в первое воскресенье февраля в США проходит турнир по американскому футболу, который называется Super Bowl. Эта игра является одним из самых ожидаемых и грандиозных спортивных событий. Однако Суперкубок известен не только из-за игры в футбол, но и звездными гостями, которые выступают на сцене перед игрой и знаменитостями, которые из года в год посещают спортивное событие.

В этом году за победу в Super Bowl-2019 боролись Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) и "Лос-Анджелес Ремс" (Los Angeles Rams). Перед их игрой на сцене выступали Maroon 5, Big Boy, а также возлюбленный Кайли Дженнер Трэвис Скотт.

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Однако, недавно Трэвис вместе со своей девушкой праздновали первый год своей дочери, поэтому звездная мама следила за выступлением бойфренда на экране телевизора.

Среди звездных болельщиков, которые присутствовали на стадионе в Атланте, были знаменитый боксер Конор МакГрегор со своим 1-летним сыном, голливудский актер Кевин Харт и музыкант Джон Бон Джови.



Конор МакГрегор / Getty Images



Джон Бон Джови, генеральный директор New England Patriots Роберт Крафт и Кевин Гарт

Также в рядах болельщиков была жена игрока "Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) Тома Брэди Жизель Бюндхен. К слову, она не одна из компании "ангелов" Victoria's Secret переживала эмоции вместе с командами. На стадионе также была Жосефин Скривер, которая поделилась с поклонниками снимками на своей странице в Instagram.



Жизель Бюндхен и ее муж Том Брэди / Instagram / @gisele



Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver



Как болеет Жозефин Скривер на Super Bowl-2019 / Instagram / @josephineskriver

Изюминкой нынешнего кубка стала группа чирлидеров, впервые за историю в составе которой были мужчины.



Чирлидеры команды "Ремс" / Getty Images