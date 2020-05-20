Жизнь финалисток "Холостяка-10" до участия в проекте: фото

Уже в эту пятницу, 22 мая, состоится финал юбилейного сезона самого романтического шоу страны "Холостяк". За сердце пилота Максима Михайлюка продолжают бороться Даша Ульянова и Дана Оханская. Мы подготовили для вас серию фото, демонстрирующих, какой была жизнь девушек до участия в проекте.

Долгожданная развязка состоится через два дня. Зрители неустанно высказывают свои прогнозы относительно того, какая девушка станет избранницей Максима. Журналисты 24 канала презентуют вам подборку ярких фотографий, которые появлялись на личных страницах финалисток "Холостяка-10" в инстаграме до того момента, когда о них узнали тысячи поклонников шоу.

Читайте также: Жизнь Максима Михайлюка до участия в проекте "Холостяк": фото

Даша Ульянова

Ей 23 года. Девушка родилась в украинском городе Кривой Рог. Папа Даши частный предприниматель, а мама – домохозяйка. Она всегда имела все, что хотела, поэтому привыкла к комфортной жизни в достатке. Также у участницы "Холостяка" есть братья-близнецы Кирилл и Тимур. Они учатся в университете. Сама же Даша получила высшее образование в Харьковском Национальном университете искусств имени Котляревского. Получила диплом по специальности "Актерское мастерство драматического театра и кино".

Читайте также: Даша из "Холостяка-10" показала, какой была до похудения: впечатляющие фото

Однако актерская деятельность никогда не восхищала ее. С детства девушка занималась гимнастикой и сейчас работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу – вид аэробики, представляющий собой комплекс упражнений для растяжки. Даша мечтает открыть собственную студию.

Жизнь Даши до участия в "Холостяке-10"

Дана Оханская

Девушка родилась в столице в семье бухгалтера и водителя на ЧАЭС. Сейчас ей 25 лет. У нее есть сестра Лиза, которая работает помощником руководителя и переводчиком. Дана училась в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. Закончила институт журналистики, где получила диплом магистра. Сейчас она не работает по специальности, а является владелицей модельного агентства. Дана может самостоятельно обеспечить себе комфортную жизнь и не зависит от других.

Читайте также: Дана из "Холостяка-10" сделала откровенное признание: Очень долго не верила

На проекте девушка запомнилась, как автор эротической поэзии. Именно эта сфера деятельности является частью ее жизни. Даны очень творческая личность и кроме написания стихов, она еще и поет. Ее цель в жизни – найти человека, с которым можна будет построить гармоничные отношения. Также она стремится развивать свое агентство и реализовать новый проект, который будет связан с поэзией. В планах Оханской есть еще и создание авторской программы о сексе и отношениях.

Какой была жизнь Даны до участия в шоу "Холостяк-10"?