Сегодня, 29 мая, состоялось пост-шоу десятого сезона проекта "Холостяк". Во время эфира некоторые из участников рассказали о своей жизни после шоу и раскрыли подробности некоторых моментов, которые происходили во время съемок. А также стало известно, продолжилась ли love story Даши и Максима после окончания реалити.

Пост-шоу, что транслировали на телеканале "СТБ", позволило Максиму увидеть девушек, которые боролись за его сердце, настоящими. Они выясняли отношения в студии и показывали себя такими, какими являются в реальной жизни. Однако зрители больше всего ждали ответа на вопрос "Вместе ли Даша и Максим?".

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Жизнь Даши и Максима после завершения проекта "Холостяк-10"

Даша рассказала, что после окончания съемок проекта, которые состоялись в Барселоне, они с Максимом вернулись в Киев. Она была очень счастлива, однако понимала, что Максу нужно время, чтобы уладить дела, которые возникли, когда он был на съемках. Она отправилась к родителям и ждала, когда Максим освободится. Очень скучала и хотела увидеть его, однако во время встречи Макс рассказал неприятные детали, которые случились на проекте.

Оказалось, что у Максима был секс с другой участницей. Для Даши такой поступок холостяка отождествляется с изменой, ведь она откровенно рассказала ему о своих чувствах.

Однако сам Максим не считает, что изменил ей, ведь на момент близости с другой девушкой он еще не сделал свой выбор и никому никаких гарантий или обещаний не давал. Даша и Макс не скрывают того, что не безразличны друг другу, но девушке очень трудно простить мужчину. После его признания она начала посещать психолога, который помогает избавиться от боли, что есть внутри. Будут ли иметь продолжение отношения Даши и Максима – покажет время.

Отношения Даши и Максима на проекте "Холостяк-10"

Главным героем десятого сезона шоу "Холостяк" стал пилот Максим Михайлюк. Даша Ульянова решила принять участие в реалити, потому что верила, что сможет найти свою любовь. С детства она занимается гимнастикой, поэтому во время первой вечеринки решила показать Максу свою гибкость и сексуальность посредством танца.

Однако несколько раз бывало такое, когда девушка едва не покидала шоу. Впервые такой случай произошел в Таиланде. Холостяк тогда сказал, что хочет провести ее, однако вместо этого они искупались в бассейне и участница получила розу, которая дала ей возможность остаться в реалити еще на неделю.

После этого в одном из видеообращений Даша сказала, что Максим устраивает мало свиданий с ней. Тогда во время церемонии он провел Ульянову до автомобиля. Однако, открыв дверь, она увидела на заднем сидении приглашение на свидание в Египте.

Их история на шоу была очень эмоциональной и неожиданной. Но Даше удалось покорить сердце Максима и услышать желаемое признание о том, что он хочет быть вместе с ней.