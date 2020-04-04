Жизнь академика Ивана Вакарчука в фотографиях

Сегодня, 4 апреля, умер известный украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. Академику было 73 года. Предлагаем вспомнить интересные моменты из жизни выдающегося ученого.

Иван Вакарчук был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Он возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. С 2007 по 2010 год был министром образования и науки Украины. Получил звание "Героя Украины". Иван Вакарчук – отец политика и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

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В день смерти отца Святослав Вакарчук опубликовал на своей странице в фейсбуке его архивное фото. На черно-белом снимке Иван Александрович Вакарчук изображен в движении. На нем можем видеть очки прямоугольной формы.



Иван Вакарчук / Facebook / @Святослав Вакарчук

Иван Вакарчук – заслуженный профессор Львовского университета. Четыре года назад он провел открытую лекцию, во время которой рассказал ученикам Львовской областной МАН о лауреатах Нобелевской премии по физике 2015 года и их революционное открытии.



Иван Вакарчук проводит лекцию / фото: ЛНУ им. И. Франко

Кроме научной жизни, Иван Александрович был еще и политиком. В сети есть кадр, на котором Иван Вакарчук изображен вместе с сыном Святославом во время Оранжевой революции. Также на фото можем увидеть Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.



Иван и Святослав Вакарчуки во время Оранжевой революции / Фото из открытых источников

В 2010 году Ивана Александровича отметили званием "Львовянин года". В постановлении говорилось, что такое звание ему присваивают за выдающиеся достижения в научной и организационной деятельности, введение принципа общественно-государственного управления образованием, проведения реформ в сфере образования, признанных как одни из крупнейших в истории независимой Украины.

Иван Вакарчук / Фото: УНИАН

В 2014 году группа "Океан Ельзи" впервые сыграла концерт на НСК "Олимпийский". Тогда в Киев со Львова поддержать Святослава приехала вся семья Вакарчуков. Его отец дал комментарий Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь", в котором рассказал, что гордится своим сыном.

Иван Вакарчук в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн

6 марта 2016 года он вместе с сыном Святославом побывал на Чемпионате мира по шахматам среди женщин во Львове.



Иван и Святослав Вакарчуки на Чемпионате мира по шахматам / Фото: Настоящий дозор

22 сентября 2016 года профессор Иван Вакарчук получил первую награду Львовского национального университета "Медаль Ивана Франко".



Иван Вакарчук получил Медаль Ивана Франко / фото: ЛНУ им. И. Франко

В 1990-2007 и 2010-2013 годах Иван Вакарчук был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.



Иван Вакарчук – ректор Львовского университета / Facebook / @ЛНУ ім. Івана Франка официальная страница

Иван Александрович был женат на Светлане Александровне. Его жена по образованию является учителем математики.



Иван Вакарчук с женой Светланой / Фото из открытых источников

Иван Александрович посещал вместе с сыном джазовый фестиваль, который проходит ежегодно во Львове.

Святослав Вакарчук с отцом / Фото из открытых источников

За свою жизнь Иван Александрович Вакарчук отличился значительными вкладами в развитие политической и научной жизни Украины. Он стал настоящим примером для своих коллег и студентов, зарекомендовал себя, как порядочный, честный и справедливый человек.



Иван Вакарчук / Фото из открытых источников