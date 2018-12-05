Жизнь Деми Ловато после передозировки наркотиками: певица показала фото без макияжа

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Деми Ловато
Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Певица Деми Ловато, которая прошла курс лечения после передозировки наркотиками, начала реже появляться на публике и вести свои страницы в социальных сетях.

Однако Ловато решила сделать сюрприз поклонникам и опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

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На снимке Деми позирует без макияжа и в специальном халате для занятий джиу-джитсу. Поклонники в восторге после публикации, а также пользователи пишут в комментариях, что звезда выглядит красивой и здоровой.

"Мокрые от пота и растрепанные волосы после джиу-джитсу", – рассказала певица.

демі ловато
Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Напомним, что 25 июля стало известно о госпитализации Деми Ловато. По информации инсайдеров, жизнь звезды спас антидот, который медики ввели сразу после того, как нашли без сознания зирку. Первую медицинскую помощь Деми Ловато предоставил ее личный охранник. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки, и потеряла голос.

Теги: LifeStyle Наркотики
Источник: 24 канал
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