Жизнь Максима Михайлюка до участия в проекте "Холостяк": фото

Максим Михайлюк – профессиональный пилот и владелец летной школы в Майами. Именно он стал главным героем десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк". Мы подготовили для вас подборку интересных фотографий из жизни Максима до участия в проекте.

Максим с детства мечтал стать пилотом. В 28 лет он достиг своей цели и получил образование в лучшей летной школе Америки. Сейчас ему 34 года. Он талантлив и успешен. Построив карьеру, стремится найти человека, с которым проживет всю жизнь. Верит, что на проекте "Холостяк" сможет найти свою любовь.

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Четыре года назад он открыл в Майами собственную летную школу Flymax, где учатся будущие пилоты. Для этого Максим дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

Он не может представить свою жизнь без авиации, влюбленный в профессию. Однако хочет найти девушку, которая станет его единственной на всю жизнь. Новый сезон "Холостяка" поражает неожиданным развитием событий, а главный герой показывает высший пилотаж и готов доказывать, что ради единственной способен достать звезду с неба.

Мы подготовили для вас подборку интересных кадров, демонстрирующих, какой была жизнь "неземного" холостяка до участия в реалити-шоу.