24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Жизнь Максима Михайлюка до участия в проекте "Холостяк": фото

- Читати новину українською
Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305

Максим Михайлюк – профессиональный пилот и владелец летной школы в Майами. Именно он стал главным героем десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк". Мы подготовили для вас подборку интересных фотографий из жизни Максима до участия в проекте.

Максим с детства мечтал стать пилотом. В 28 лет он достиг своей цели и получил образование в лучшей летной школе Америки. Сейчас ему 34 года. Он талантлив и успешен. Построив карьеру, стремится найти человека, с которым проживет всю жизнь. Верит, что на проекте "Холостяк" сможет найти свою любовь.

Читайте также: Поцелуй в шоу "Холостяк" на глазах всех участниц: реакция Никиты Добрынина и Даши Цветочной

Четыре года назад он открыл в Майами собственную летную школу Flymax, где учатся будущие пилоты. Для этого Максим дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

Он не может представить свою жизнь без авиации, влюбленный в профессию. Однако хочет найти девушку, которая станет его единственной на всю жизнь. Новый сезон "Холостяка" поражает неожиданным развитием событий, а главный герой показывает высший пилотаж и готов доказывать, что ради единственной способен достать звезду с неба.

Мы подготовили для вас подборку интересных кадров, демонстрирующих, какой была жизнь "неземного" холостяка до участия в реалити-шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With my lovely mother

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ #Родители #Parents

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max (@flymax305)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:46 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан
сегодня 15:25 15 лучших мультфильмов по версии зрителей: что посмотреть с детьми во время карантина
Юлія Михайлова
сегодня 11:46 Творожная паска на Пасху: 3 лучших рецепта
Квітослава Туз
сегодня 11:34 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова
сегодня 11:21 Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
Уляна Журба

Новости
Больше новостей