Жизнь непредсказуема, – жена Остапчука прокомментировала их развод после 12 лет брака

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Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся
Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся / Instagram / @olenavoychenko

Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук, который является участником "Танцев со звездами", разводится со своей женой Еленой Войченко. Бывшие влюбленные прокомментировали разрыв на своих страницах в социальных сетях.

Так, Владимир Остапчук у себя в инстаграме заявил, что самое главное – это ценить жизненный опыт. Он поблагодарил Елену за 12 лет совместной жизни и добавил, что "настало время идти по-новому".

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"Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо – все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому", – заявил Остапчук.

Ранее телеведущий отмечал, что семья для него и до сих пор остается самой важной. А последнее выступление в 10 выпуске проекта "Танцы со звездами" он посвятил своим детям. Мужчина добавил, что Елена Войченко остается для него другом.

 

Елена Войченко также прокомментировала развод с Остапчуком на своей странице в инстаграме. По словам женщины, ее самая главная ценность и счастье в жизни – дети.

"В течение недели я делаю все, чтобы их глаза светились от счастья и от того, что мы делаем втроем: школа, танцы... уютные вечера вместе. Но по воскресеньям у них есть особый повод для счастья – это танцы папы в шоу. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я всегда делала и буду делать все, чтобы дети гордились папой. Поэтому прошу вас голосовать, чтобы он стал еще ближе к победе. Для них сегодня важна победа папы в "танцах", – написала Елена.

Войченко добавила, что она радуется жизненному опыту и тому, как могла "поддерживать, помогать, советовать, быть надежным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок". Добавим, что причины развода пары пока неизвестны. В обращении ранее Владимир Остапчук намекнул, что любовь на расстоянии не выдержала испытания. Ведущий живет на две страны – в Украине и Канаде.

К сожалению, жизнь непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше,
– заявила Елена Войченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olena Voychenko (@olenavoychenko)

 

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

25 октября Украина была потрясена новостью: Владимир Остапчук и Елена Войченко решили развестись. Телеведущий официально подтвердил все слухи, а в сети появилось заявление на расторжение брака. Согласно документу, истцом был Владимир Остапчук.

"Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое", – заявил Владимир Остапчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olena Voychenko (@olenavoychenko)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные разводы
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