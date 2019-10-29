Жизнь непредсказуема, – жена Остапчука прокомментировала их развод после 12 лет брака

Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук, который является участником "Танцев со звездами", разводится со своей женой Еленой Войченко. Бывшие влюбленные прокомментировали разрыв на своих страницах в социальных сетях.

Так, Владимир Остапчук у себя в инстаграме заявил, что самое главное – это ценить жизненный опыт. Он поблагодарил Елену за 12 лет совместной жизни и добавил, что "настало время идти по-новому".

Читайте также: Официально: Владимир Остапчук расстается с женой после 12 лет брака

"Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо – все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому", – заявил Остапчук.

Ранее телеведущий отмечал, что семья для него и до сих пор остается самой важной. А последнее выступление в 10 выпуске проекта "Танцы со звездами" он посвятил своим детям. Мужчина добавил, что Елена Войченко остается для него другом.

Елена Войченко также прокомментировала развод с Остапчуком на своей странице в инстаграме. По словам женщины, ее самая главная ценность и счастье в жизни – дети.

"В течение недели я делаю все, чтобы их глаза светились от счастья и от того, что мы делаем втроем: школа, танцы... уютные вечера вместе. Но по воскресеньям у них есть особый повод для счастья – это танцы папы в шоу. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я всегда делала и буду делать все, чтобы дети гордились папой. Поэтому прошу вас голосовать, чтобы он стал еще ближе к победе. Для них сегодня важна победа папы в "танцах", – написала Елена.

Войченко добавила, что она радуется жизненному опыту и тому, как могла "поддерживать, помогать, советовать, быть надежным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок". Добавим, что причины развода пары пока неизвестны. В обращении ранее Владимир Остапчук намекнул, что любовь на расстоянии не выдержала испытания. Ведущий живет на две страны – в Украине и Канаде.

К сожалению, жизнь непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше,

– заявила Елена Войченко.

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

25 октября Украина была потрясена новостью: Владимир Остапчук и Елена Войченко решили развестись. Телеведущий официально подтвердил все слухи, а в сети появилось заявление на расторжение брака. Согласно документу, истцом был Владимир Остапчук.

"Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое", – заявил Владимир Остапчук.