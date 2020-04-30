"Жизнь прекрасна": на экраны вышли 1 и 2 серии драматического сериала

29 апреля на канале "СТБ" состоялась премьера украинского сериала "Жизнь прекрасна". В телепроекте авторы хотели показать, что развод с мужем не является крахом. И им это удалось! Уже вышли 1 и 2 серии, которые уже успели взбудоражить сеть.

"Жизнь прекрасна" 1 серия: сюжет

Как передает LifeStyle 24 в дебютном эпизоде ​​зрители познакомились с главной героиней сериала "Жизнь прекрасна" – Светланой. Всю жизнь она посвятила мужу Николаю и ребенку, поэтому развод переживает болезненно. Женщина уверена, что теперь ее жизнь закончилась, ведь какие перспективы у 43-летней домохозяйки?

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Но пока Светлана пытается наладить все, ее муж Николай не скучает. У него есть 25-летняя любовница Вика, с которой главный герой поселяется в новой квартире. Девушка признается любимому, что беременна, поэтому Николай настроен как можно скорее создать новую семью. Однако оказывается, что это обман, о чем он и не догадывается.

В то же время Светлана не оставляет надежду спасти свой брак. Она даже приходила к Николаю на работу, чтобы поговорить обо всем. Спасать Светлану берется ее подруга Милка, которая уже трижды расставалась и не жалеет об этом. Она уговаривает героиню пойти с ней в ночной клуб, где женщина перебирает с алкоголем.

После зажигательной вечеринки Светлана просыпается в гостиничном номере с незнакомым мужчиной, которого зовут Виктор. Женщина мечтает забыть об этой ночи, однако оказывается, с этим человеком у нее много общего.

Смотрите трейлер к 1 серии сериала "Жизнь прекрасна": видео

"Жизнь прекрасна" 2 серия: сюжет

Светлана решила не рассказывать дочери Елене, что у нее был роман с отцом ее парня Кирилла. А точнее – бывшего бойфренда, ведь Виктор убедил сына покинуть девушку. В отчаянии она убегает из дома.

А вот Светлане ничего не остается, как обратиться за советом к Милке. Но подруге только интересно, как прошла ночь с Виктором. В то же время женщина оказывается в затруднении: деньги ее заканчиваются, нужно быстро искать работу. Но среднее образование и недостаток опыта – все, что у нее есть.

Дочь Елена также не сидит, сложа руки. Ее подруга Маша рассказывает, что можно заработать, убирая квартиры. А пока Елена пытается трудоустроиться, ее бывший парень Кирилл, по совету отца, начинает отношения с другой девушкой.

Смотрите трейлер к 2 серии сериала "Жизнь прекрасна": видео

Главные актеры сериала:

Анна Миклош

Андрей Чернышов

Дмитрий Ульянов

Ксения Лукьянчикова

Константин Стрельников

Мария Климова

Алиса Лукшина

Максим Самчик

Финальные 3 и 4 серии "Жизнь прекрасна" выйдут на экран 30 апреля в 20:10.