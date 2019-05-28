Жизнь продолжается: Бритни Спирс показала, как готовится к лету после лечения в клинике

Американская поп-исполнительница за первых полгода пережила немало: глубоко прониклась болезнью отца, из-за чего сама нуждалась в психологической помощи, а потом и вовсе стала "заложницей" врачей и родных, которые насильно, якобы, удерживали ее в клинике. Теперь же она возвращается к жизни и продолжает любимые спортивные тренировки.

Энергичным видеороликом Бритни Спирс поделилась традиционно в своем Instagram. На нем она примерила соблазнительные мини-шортики, коралловый топ и высокие белые носки в сочетании с красными кроссовками. Свои волосы для удобства артистка собрала в высокий хвост, а затем продемонстрировала еще лучший результат тренировок на видеокамеру.

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"Готовимся к лету", – говорится в подписи к ролику. И хотя видео появилось в сети почти неделю назад, ей удалось собрать более 8 тысяч комментариев, а также почти 3 миллиона просмотров.

Перед этим она опубликовала романтические фото со своим возлюбленным Сэмом Асгари, а еще раньше – тоже видео с тренировки, но бдительные пользователи заметили, что видео ранее уже было опубликовано самой певицей в прошлом году.

Что известно о лечении Бритни Спирс

С 2008 года Бритни Спирс имела хорошее самочувствие и постепенно восстанавливала свое эмоциональное состояние после тяжелого периода в молодости. Но в начале апреля 2019-го в СМИ появилась информация, что артистка проходит курс лечения в клинике. Как известно, звезда слишком сильно прониклась заболеванием своего отца, из-за чего сама нуждалась в врачебной помощи. Но все зашло слишком далеко, ведь мама звезды заявляла, что ее дочь удерживали в клинике насильно больше заплановоного времени. После таких новостей заголовки СМИ пестрели, вроде бы, о том, что поп-дива планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Слухи решила опровергнуть сама Бритни, опубликовав видеоролик, где отметила, что с ней все хорошо, однако она нуждается в немного большей приватности.

Мать Бритни Спирс подала судебный иск, где отмечала, что отец певицы, Джейми Спирс, упрятал ее в клинику без каких-либо согласия и заставлял артистку принимать наркотические препараты. Однако судьи решили не спешить с решением. Они пока детально рассматривают дело и назначили Бритни Спирс психиатрическую экспертизу.