Жизнь розы: тату-мастер сделал серию татуировок 70 людям – видео

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Тату-мастер Балаш Берцени
Тату-мастер Балаш Берцени / Instagram / @balazsbercsenyi

Тату-мастер из Венгрии Балаш Берцени (Balazs Bercsenyi) привлек 70 человек для того, чтобы создать оригинальный проект. Мужчина сделал татуировку различных циклов жизни розы.

Видео-результат Балаш опубликовал на своей странице в Instagram.

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В коротком ролике, где каждый человек из 70 получил отдельный этап из жизни цветка, показан цикл рождения, жизни и смерти. В подписи мастер коротко подписал "жизнь розы".

За 3 дня видео в сети набрало более 300 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников работ художника.

Смотрите видео с татуировкой 70 разных людей:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BB (@balazsbercsenyi)

 

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Теги: LifeStyle Новости культуры Тату
Источник: LifeStyle 24
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