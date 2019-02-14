Жизнь розы: тату-мастер сделал серию татуировок 70 людям – видео
Тату-мастер из Венгрии Балаш Берцени (Balazs Bercsenyi) привлек 70 человек для того, чтобы создать оригинальный проект. Мужчина сделал татуировку различных циклов жизни розы.
Видео-результат Балаш опубликовал на своей странице в Instagram.
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В коротком ролике, где каждый человек из 70 получил отдельный этап из жизни цветка, показан цикл рождения, жизни и смерти. В подписи мастер коротко подписал "жизнь розы".
За 3 дня видео в сети набрало более 300 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников работ художника.
Смотрите видео с татуировкой 70 разных людей:
Источник: LifeStyle 24
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