Жозефин Скривер очаровала фигурой на фоне роскошных пейзажей Эквадора

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Сексуальная Жозефин Скривер
Сексуальная Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

25-летняя модель Жозефин Скривер пока отдыхает со своим любимым и друзьями в экваториальных лесах Эквадора. Фотографии, которые публикуют знаменитость, просто завораживают своей красотой. Не менее восторженными фанаты остались и от фотографий самой Скривер, которая примерила соблазнительные купальники на отдыхе.

Первые фотографии из Эквадора в Южной Америке появились еще несколько дней назад, но кроме снимков природы и архитектуры Жозефин Скривер порадовала подписчиков и пикатнимы фото. Звезда отдыхает в пятизвездочном отеле Mashpi Lodge, расположенном посреди густой растительности.

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Рядом с отелем есть терраса, с которой открывается удивительный вид на леса Эквадора. Для фотографии Жозефин надела сплошной купальник темно-красного цвета с разрезами на плечах, который сексуально выделял ее ягодицы и стройную фигуру. Свои волосы она подвязала вверх и свободно оперлась на перила.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер в Эквадоре / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер в Эквадоре / Instagram / @josephineskriver

На других фото, которые опубликовал жених модели – исполнитель Алекс Делеон (Bohnes), она предстает в этом же образе. Кроме цветного снимка, он добавил еще черно-белое фото, на котором его любимая смотрит в камеру через плечо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexander DeLeon (@bohnes)

30 декабря она также добавила еще одно фото, на котором она предстает уже в раздельном купальнике, добавив к образу кепку с логотипом. Цвет вещей трудно оценить, поскольку кадр – черно-белый.

Жозефін Скрівер
Сексуальная Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Теги: LifeStyle Отдых Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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