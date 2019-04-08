Жозефин Скривер похвасталась подтянутыми формами на отдыхе: пикантные фото

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Датская модель Жозефин Скривер является одной из крупнейших поклонниц веселых и ярких отпусков в компании любимого и друзей. Сейчас 25-летняя звезда находится в Коста-Рике, откуда публикует невероятной красоты фотографии.

В своем Instagram Жозефин Скривер, которая совсем скоро станет женой американского исполнителя Bohnes, опубликовала несколько очень пикантных фото. На них она позирует в ярких купальниках, а именно – оранжевого и синего цветов, где смело демонстрирует свои стройные формы.

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Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер в Коста-Рике / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
​Жозефин Скривер в Коста-Рике / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
​Жозефин Скривер в Коста-Рике / Instagram / @josephineskriver

Кроме откровенных фото в купальных костюмах, Скривер показала свой романтический отдых с любимым.

Жозефін Скрівер
​Жозефин Скривер в Коста-Рике / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер с любимым Bohnes в Коста-Рике / Instagram / @josephineskriver

А это и не удивительно, что Жозефин имеет возможность похвастаться плоским животом и подтянутыми ягодицами, ведь участие в рекламе и показах бренда Victoria's Secret требует изрядной работы над собой. Модель бельевого бренда с 2016 года не только носит почетное звание "ангела", но и поощряет своих поклонниц быть такой же, как и она, с помощью совместного проекта с подругой и моделью Жасмин Тукс. Он называется JoJa (от первых слогов имен моделей), они показывают свои совместные тренировки и рекламируют различные продукты спортивного питания и одежду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORE but worth it! Did you already workout today? #jojalife #joja

Допис, поширений JoJa (@joja)

 

 

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Теги: Эротика Мода LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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