Жозефин Скривер показала отдых с любимым в Эквадоре: фото
Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер отправилась отдыхать в Эквадор с женихом Алексом Делеоном, который сделал ей предложение в конце ноября в Финляндии.
Снимки из путешествия модель опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото Жозефин целуется с Алексом на фоне римско-католической церкви Базилика дель-Вото-Насьональ, которая находится в центре Кито.
"Мы в Северной Америке, есть здесь кто из Эквадора", – написала Скривер в подписи.
Жозефин Скривер и Алекс Делеон / Instagram / @josephineskriver
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver
Источник: 24 канал
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