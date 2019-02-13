Жозефин Скривер показала сексуальные кадры накануне Дня Всех Влюбленных

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram/ @josephineskriver

Знаменитая датская топ-модель Жозефин Скривер более известна как "ангел", поскольку уже несколько лет успешно сотрудничает с популярным бельевым брендом Victoria's Secret. Девушка поделилась с поклонниками горячими снимками, обнародование которых посвятила Дню святого Валентина.

Недавно 25-летняя Жозефин Скривер отдыхала в теплом Сиднее, публикуя яркие фото еще несколько дней после возвращения в холодный Нью-Йорк. Однако перед всемирным днем влюбленных она решила порадовать поклонников горячими кадрами, под которыми сделала тематическмй опрос.

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Топ-модель поделилась соблазнительными снимками на своей странице в Instagram. Она показала два снимка в черно-белом и цветном варианте, однако на обоих фотографиях Жозефин сексуально позирует лежа на диване в откровенном белье бренда, представителем которого является. Кружевной бюстгальтер и трусики, соединенные в стиле боди от Victoria's Secret подчеркнули пышный бюст и тонкую талию модели. Под пикантным постом звезда спросила у своих поклонников, как они празднуют День святого Валентина.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Жосефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver
 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 канал
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