Жозефин Скривер позировала в белье на фоне ночного города: горячее фото

Демонстрировать свои стройные формы для знаменитой датской модели и "ангела" Victoria's Secret является неотъемлемой частью работы. Так, недавно Жозефин Скривер поделилась очередным откровенным снимком на странице в социальной сети.

Любимый "ангел" миллионов Жозефин Скривер в очередной раз очаровывает публику своей идеальной фигурой, демонстрируя фото в нижнем белье или купальниках. Недавно датская модель показала соблазнительные фото в белье от Victoria's Secret, а теперь позирует на фоне ночного Лос-Анджелеса.

Читайте также: Жозефин Скривер показала сексуальные кадры накануне Дня Всех влюбленных

25-летняя топ-модель опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Жозефин Скривер, сидя на полу, позировала перед камерой в черно-белом белье. Съемки происходили после захода солнца. Позади нее было огромное панорамное окно, через которое виднелись невероятные пейзажи Лос-Анджелеса.

На следующий день после отдыха в городе штата Калифорния датская модель опубликовала фото в привычном образе "ангела" Victoria's Secret, однако на фоне пляжа, а не на подиуме. На фото она предстала в белом купальнике и с крыльями за спиной. Такой снимок Жозефин Скривер опубликовала по случаю трехлетнего сотрудничества с брендом Victoria's Secret.



Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver