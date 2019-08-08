Жозефин Скривер сфотографировалась обнаженной в массажном кабинете: эротическое фото

Для известной модели и "ангела" Victoria's Secret даже поход в массажный салон – это причина для горячего фото. Так, 26-летняя Жозефин Скривер отлично продемонстрировала, как именно можно позировать на массажной кровати.

Известная датская модель Жозефин Скривер поделилась кадрами с отдыха в одном из американских комплексов Silverado Resort and Spa на своей странице в Instagram. Во время многодневного пребывания на территории курортного клуба знаменитость сыграла в гольф и активно проводила время. Однако на этом ее релакс не закончился.

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Модель также посетила массажный салон, который не смогла не показать своим сторонникам. Уютная комната с приглушенным светом вдохновила модель сделать эротическое фото на фоне романтической обстановки.

Так, на снимке модель позирует полностью обнаженной, повернувшись спиной к камере. Ее ягодицы прикрыла простынь из массажной кровати. Еще большей сексуальности фотографии придали собранные волосы и поднятая рука, которую Жозефин Скривер подняла, коснувшись волос.



Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver